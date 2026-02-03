Boquete Ballet Fest llevará el ballet a Chiriquí del 12 al 15 de marzo

Con el propósito de ofrecer una alternativa de entretenimiento y ampliar los horizontes culturales en el distrito chiricano de Boquete, se llevará a cabo el Boquete Ballet Fest del 12 al 15 de marzo con una serie de actividades que no solo consistirán en presentaciones y clases maestras sino que significará una oportunidad para exponer los distintos tipos de ballet como el clásico o el contemporáneo a este rincón recóndito de la provincia chiricana.

En conversación con La Estrella de Panamá, la organizadora del festival Magdalena Escala Sandoval aseguró que el festival será una plataforma idónea para que los maestros nacionales e internacionales así como las academias, competencias y negocios vinculados a la danza, puedan divulgar sus conocimientos y servicios en torno a las últimas tendencias en torno al ballet. Uno de los eventos destacados será la noche de gala del festival, que se llevará a cabo el próximo 14 de marzo, y en la que se van a presentar bailarines de diversos cuerpos destacados de baile como el Ballet Nacional de Panamá así como otros de la escena emergente, en el resort Valle Escondido.

“Este ambiente, en medio de la naturaleza, hace que el público sea partícipe de lo que se está mostrando en el escenario. Nuestra premisa es que se vea la gala como un evento que abra la posibilidad a que se vea el ballet en Boquete cada año (...) En un escenario como este, la gente puede ver la danza de muchísimas formas tanto a nivel profesional, comercial. Queremos situar a la provincia de Chiriquí como un punto de referencia ya que hay diversas características que resaltar como el tipo de clima y el público”, aseguró Escala Sandoval.

De este modo, la naturaleza ambiciosa de este proyecto radica en que Boquete pueda ser un punto cultural por diversos motivos ya sea el café, las flores o el ballet.

“Buscamos que la danza sea el eje conductor de este movimiento cultural. Si bien sabemos que la danza en sí es movimiento, nosotros contemplamos que el eje conductor sea situar a Chiriquí como uno de los puntos destacados del mapa cultural en el país. Entendemos que hayan opiniones que afirman que este tipo de presentaciones se pueden ver en lugares destacados de la ciudad como el Teatro Nacional, pero ver una presentación de ballet con la naturaleza de fondo ya es una experiencia totalmente distinta. Queremos que la danza vuelva a ser ese eje conductor que mueve a espacios distintos. La danza no se encasilla en un teatro, es movimiento”, consideró la organizadora del Boquete Ballet Fest, apelando a que sea un evento que llegue a todos los públicos.