Boquete Ballet Fest llevará el ballet a Chiriquí del 12 al 15 de marzo

El evento busca convertir a Boquete en un punto de encuentro cultural.
Por
José Vilar
  • 04/02/2026 00:00
Esta es una iniciativa que busca acercar el ballet clásico y contemporáneo a la provincia de Chiriquí mediante presentaciones, clases maestras y una gala al aire libre, con el objetivo de consolidar a Boquete como un nuevo referente cultural en Panamá

Con el propósito de ofrecer una alternativa de entretenimiento y ampliar los horizontes culturales en el distrito chiricano de Boquete, se llevará a cabo el Boquete Ballet Fest del 12 al 15 de marzo con una serie de actividades que no solo consistirán en presentaciones y clases maestras sino que significará una oportunidad para exponer los distintos tipos de ballet como el clásico o el contemporáneo a este rincón recóndito de la provincia chiricana.

En conversación con La Estrella de Panamá, la organizadora del festival Magdalena Escala Sandoval aseguró que el festival será una plataforma idónea para que los maestros nacionales e internacionales así como las academias, competencias y negocios vinculados a la danza, puedan divulgar sus conocimientos y servicios en torno a las últimas tendencias en torno al ballet. Uno de los eventos destacados será la noche de gala del festival, que se llevará a cabo el próximo 14 de marzo, y en la que se van a presentar bailarines de diversos cuerpos destacados de baile como el Ballet Nacional de Panamá así como otros de la escena emergente, en el resort Valle Escondido.

“Este ambiente, en medio de la naturaleza, hace que el público sea partícipe de lo que se está mostrando en el escenario. Nuestra premisa es que se vea la gala como un evento que abra la posibilidad a que se vea el ballet en Boquete cada año (...) En un escenario como este, la gente puede ver la danza de muchísimas formas tanto a nivel profesional, comercial. Queremos situar a la provincia de Chiriquí como un punto de referencia ya que hay diversas características que resaltar como el tipo de clima y el público”, aseguró Escala Sandoval.

De este modo, la naturaleza ambiciosa de este proyecto radica en que Boquete pueda ser un punto cultural por diversos motivos ya sea el café, las flores o el ballet.

“Buscamos que la danza sea el eje conductor de este movimiento cultural. Si bien sabemos que la danza en sí es movimiento, nosotros contemplamos que el eje conductor sea situar a Chiriquí como uno de los puntos destacados del mapa cultural en el país. Entendemos que hayan opiniones que afirman que este tipo de presentaciones se pueden ver en lugares destacados de la ciudad como el Teatro Nacional, pero ver una presentación de ballet con la naturaleza de fondo ya es una experiencia totalmente distinta. Queremos que la danza vuelva a ser ese eje conductor que mueve a espacios distintos. La danza no se encasilla en un teatro, es movimiento”, consideró la organizadora del Boquete Ballet Fest, apelando a que sea un evento que llegue a todos los públicos.

Boquete y su potencial como eje cultural

En los últimos años, el distrito chiricano de Boquete se ha ido consolidando como un punto fundamental en lo que se refiere a la exposición de las distintas variantes de la cultura autóctona y contemporánea. Un ejemplo de ello son las numerosas presentaciones en vivo que se hacen en esta zona de la geografía chiricana, ampliamente conocida por su clima frío y su ambiente acogedor.

Al ser consultada sobre esta tendencia, la cual se fue gestando en los últimos tiempos, Escala Sandoval manifestó que Boquete es un sitio en el cual se puede hacer de todo un poco, resaltando así su potencial.

“Por un lado, tienes la Feria del Café y las Flores y, por el otro, una biblioteca de la que se puede disfrutar así como disfrutar en varios restaurantes y llegar en 15 minutos a Volcán. Es decir, Boquete, ya de por sí es un destino turístico maravilloso y más panameños deberíamos estar en Boquete. La presencia panameña debería ser permanente para que el aporte en esa localidad chiricana sea mucho más cultural. Ese es nuestro cometido: impulsar la cultura en Boquete. Por otro lado, Boquete ya tiene sus profesionales que están organizados, viven en la región y han sido capaces de crear un ambiente maravilloso en el que las personas extranjeras están siempre de visita, pero hace falta ese impulso de los propios panameños. Ya de por sí están esos elementos diferenciadores ya descritos, pero ahora estamos en busca de convertir a Boquete en un destino cultural y expandir aún más su auge internacional”, expresó.

En este sentido, Escala Sandoval tiene la fe de que esta será la primera edición de muchas, debido a la disposición del público y de los boqueteños de que este evento se lleve a cabo en el territorio.

Magdalena Escala Sandoval
Organizadora del Boquete Ballet Fest
Queremos situar a la provincia de Chiriquí como un punto de referencia ya que hay diversas características que resaltar como el tipo de clima y el público.”
