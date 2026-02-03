Boquete Ballet Fest llevará el ballet a Chiriquí del 12 al 15 de marzo

En los últimos años, el distrito chiricano de Boquete se ha ido consolidando como un punto fundamental en lo que se refiere a la exposición de las distintas variantes de la cultura autóctona y contemporánea. Un ejemplo de ello son las numerosas presentaciones en vivo que se hacen en esta zona de la geografía chiricana, ampliamente conocida por su clima frío y su ambiente acogedor.Al ser consultada sobre esta tendencia, la cual se fue gestando en los últimos tiempos, Escala Sandoval manifestó que Boquete es un sitio en el cual se puede hacer de todo un poco, resaltando así su potencial.'Por un lado, tienes la Feria del Café y las Flores y, por el otro, una biblioteca de la que se puede disfrutar así como disfrutar en varios restaurantes y llegar en 15 minutos a Volcán. Es decir, Boquete, ya de por sí es un destino turístico maravilloso y más panameños deberíamos estar en Boquete. La presencia panameña debería ser permanente para que el aporte en esa localidad chiricana sea mucho más cultural. Ese es nuestro cometido: impulsar la cultura en Boquete. Por otro lado, Boquete ya tiene sus profesionales que están organizados, viven en la región y han sido capaces de crear un ambiente maravilloso en el que las personas extranjeras están siempre de visita, pero hace falta ese impulso de los propios panameños. Ya de por sí están esos elementos diferenciadores ya descritos, pero ahora estamos en busca de convertir a Boquete en un destino cultural y expandir aún más su auge internacional', expresó.En este sentido, Escala Sandoval tiene la fe de que esta será la primera edición de muchas, debido a la disposición del público y de los boqueteños de que este evento se lleve a cabo en el territorio.