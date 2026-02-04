  1. Inicio
Panamá adjudica $204.7 millones en subasta inicial de 2026

El MEF celebra el inicio de año sólido en los mercados, tras lograr una reducción en las tasas de interés de las Letras del Tesoro y un ahorro neto en el saldo de la deuda pública de Panamá.
Por
Mileika Lasso
  • 04/02/2026 10:36
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que la primera subasta de Letras del Tesoro adjudicó $204.7 millones, con una demanda que superó siete veces la oferta inicial

La República de Panamá inauguró su calendario de financiamiento 2026 con un golpe de autoridad en los mercados. La primera subasta de Letras del Tesoro del año no solo logró adjudicar $204.7 millones, sino que evidenció un “hambre” de los inversionistas por los títulos panameños, con una demanda total que alcanzó los $364.2 millones (siete veces el monto base anunciado).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado de prensa este miércoles 4 de febrero informó sobre las mejoras en las condiciones para el Estado, debido a que la jornada fue la mejora en los costos de financiamiento. El rendimiento promedio ponderado se fijó en 4.53 %, lo que representa una caída de 33 puntos básicos respecto a diciembre de 2025. Esta reducción se alinea con un entorno internacional más favorable y un descenso en el indicador de riesgo país (EMBIG), que bajó 9 puntos básicos.

Puntos clave de la operación:

Adjudicación total: $204.7 millones (incluyendo intereses preferenciales y segunda vuelta). Eficiencia fiscal: La operación permitió una reducción del saldo de la deuda pública en $105.7 millones. Precio de corte: 95.52%, superando los registros previos.

Esta respuesta masiva del mercado local y de los inversionistas institucionales valida la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de fortalecer el mercado local de capitales. Al lograr tasas más competitivas, el Gobierno Nacional no solo asegura el financiamiento necesario, sino que lo hace optimizando el costo del servicio de la deuda, enviando una señal de estabilidad y disciplina fiscal para el resto del año.

