Panamá adjudica $204.7 millones en subasta inicial de 2026

La República de Panamá inauguró su calendario de financiamiento 2026 con un golpe de autoridad en los mercados. La primera subasta de <b><a href="/tag/-/meta/subasta-de-letras-del-tesoro">Letras del Tesoro</a></b> del año no solo logró adjudicar <b>$204.7 millones</b>, sino que evidenció un <i><b>'hambre'</b></i> de los inversionistas por los títulos panameños, con una demanda total que alcanzó los <b>$364.2 millones</b> (siete veces el monto base anunciado).El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado de prensa este miércoles 4 de febrero informó sobre las mejoras en las condiciones para el Estado, debido a que la jornada fue <b>la mejora en los costos de financiamiento</b>. El rendimiento promedio ponderado se fijó en <b>4.53 %</b>, lo que representa una caída de 33 puntos básicos respecto a diciembre de 2025. Esta reducción se alinea con un entorno internacional más favorable y un descenso en el indicador de riesgo país (EMBIG), que bajó <b>9 puntos básicos</b>.