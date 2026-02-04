Panamá adjudica $204.7 millones en subasta inicial de 2026

La República de Panamá inauguró su calendario de financiamiento 2026 con un golpe de autoridad en los mercados. La primera subasta de Letras del Tesoro del año no solo logró adjudicar $204.7 millones, sino que evidenció un “hambre” de los inversionistas por los títulos panameños, con una demanda total que alcanzó los $364.2 millones (siete veces el monto base anunciado).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado de prensa este miércoles 4 de febrero informó sobre las mejoras en las condiciones para el Estado, debido a que la jornada fue la mejora en los costos de financiamiento. El rendimiento promedio ponderado se fijó en 4.53 %, lo que representa una caída de 33 puntos básicos respecto a diciembre de 2025. Esta reducción se alinea con un entorno internacional más favorable y un descenso en el indicador de riesgo país (EMBIG), que bajó 9 puntos básicos.