Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de febrero

Agenda nacional e internacional marcada por salud, justicia y clima.
Agenda nacional e internacional marcada por salud, justicia y clima.
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 12:00
Inauguraciones, procesos judiciales, alertas por mal tiempo y temas internacionales marcan la agenda de informativa.

Este miércoles 4 de febrero, la agenda noticiosa nacional e internacional se presenta cargada de información relevante en distintos ámbitos.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, inaugurará las obras del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional, un proyecto clave para el fortalecimiento de la atención especializada en salud en el país.

-Se cumple el decimocuarto día del juicio por el caso Odebrecht, proceso en el que se espera la comparecencia de cinco personas. Durante la primera prueba testimonial, quedó bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).

-Fuertes vientos en Panamá provocaran daños y la caída de árboles en varias provincias. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitieron un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la suspensión temporal del pago del PASE-U en la comarca Guna Yala, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal.

-El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, Hillary Clinton, accedieron a comparecer como testigos ante el Congreso estadounidense en el marco de la investigación sobre la red de tráfico sexual vinculada a Jeffrey Epstein, cuyos nexos con figuras políticas y del entretenimiento continúan siendo analizados a partir de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

