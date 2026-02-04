Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de febrero

Este miércoles 4 de febrero, la agenda noticiosa nacional e internacional se presenta cargada de información relevante en distintos ámbitos.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, inaugurará las obras del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional, un proyecto clave para el fortalecimiento de la atención especializada en salud en el país.

-Se cumple el decimocuarto día del juicio por el caso Odebrecht, proceso en el que se espera la comparecencia de cinco personas. Durante la primera prueba testimonial, quedó bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).

-Fuertes vientos en Panamá provocaran daños y la caída de árboles en varias provincias. Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitieron un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la suspensión temporal del pago del PASE-U en la comarca Guna Yala, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal.

-El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, Hillary Clinton, accedieron a comparecer como testigos ante el Congreso estadounidense en el marco de la investigación sobre la red de tráfico sexual vinculada a Jeffrey Epstein, cuyos nexos con figuras políticas y del entretenimiento continúan siendo analizados a partir de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia.