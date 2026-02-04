Las 5 claves de Panamá y el mundo | 4 de febrero

Este <b>miércoles 4 de febrero</b>, la agenda noticiosa nacional e internacional se presenta cargada de información relevante en distintos ámbitos.-El <b>presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, inaugurará las obras del <b>nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional</b>, un proyecto clave para el fortalecimiento de la atención especializada en salud en el país.-Se cumple el <b>decimocuarto día del juicio por el <a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">caso Odebrecht</a></b>, proceso en el que se espera la comparecencia de <b>cinco personas</b>. Durante la primera prueba testimonial, quedó bajo la lupa la ruta financiera que vinculó a la constructora brasileña con la Banca Privada de Andorra (BPA).-F<b>uertes vientos en Panamá provocaran daños y la caída de árboles en varias provincias</b>. Ante esta situación, el <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> y el<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b></a> emitieron un <b>aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas</b>.-El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció la suspensión temporal del pago del PASE-U en la comarca Guna Yala, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los beneficiarios y del personal.-El <b>expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton</b>, y su esposa, <b>Hillary Clinton</b>, accedieron a comparecer como testigos ante el Congreso estadounidense en el marco de la investigación sobre la red de tráfico sexual vinculada a Jeffrey Epstein, cuyos nexos con figuras políticas y del entretenimiento continúan siendo analizados a partir de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia.