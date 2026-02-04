Emergencias climáticas afectan a Europa y Estados Unidos por lluvias extremas y ola de frío

En <b>Estados Unidos</b>, un frente polar impactó el sur de Florida, provocando un inusual fenómeno natural que dejó a miles de iguanas verdes inmovilizadas por el frío. Las autoridades estatales reportaron la recolección de más de <b>1,000 ejemplares</b> en un solo día, tras quedar en estado de letargo por el descenso brusco de las temperaturas.Para este miércoles 4 de febrero, se prevé una recuperación gradual del clima en el sur de Florida, con temperaturas en ascenso. En Miami, los termómetros marcarán una mínima de 59°F (15°C) y una máxima cercana a los 71°F (22°C), tras el paso de la tormenta invernal.