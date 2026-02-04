  1. Inicio
Emergencias climáticas afectan a Europa y Estados Unidos por lluvias extremas y ola de frío

Clima extremo causa estragos en Europa y Estados Unidos
Clima extremo causa estragos en Europa y Estados Unidos
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 12:54
España y Estados Unidos enfrentan fenómenos extremos por lluvias y ola de frío.

Una serie de fenómenos meteorológicos extremos mantiene en alerta a Europa y Estados Unidos. En España, el ciclón Leonardo continúa provocando lluvias intensas e inundaciones, especialmente en la comunidad de Andalucía, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de manera preventiva.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos rojos en las comarcas de Grazalema, Ronda y el Estrecho, debido al riesgo extraordinario por acumulación de lluvias, mientras que otras zonas permanecen bajo aviso naranja. Hasta el momento, más de 3,000 vecinos han sido desalojados, y se mantiene una estrecha vigilancia sobre ríos y cauces en provincias como Cádiz, Málaga y Jaén.

Las autoridades andaluzas decidieron suspender las clases presenciales en casi toda la región, exceptuando la provincia de Almería. El Servicio de Emergencias informó que solo durante la madrugada y primeras horas de este miércoles se atendieron 159 incidencias, elevando a 5,559 el total de avisos gestionados desde el inicio del actual episodio de borrascas a finales de enero.

Ola de frío deja más de mil iguanas inmovilizadas en Florida

En Estados Unidos, un frente polar impactó el sur de Florida, provocando un inusual fenómeno natural que dejó a miles de iguanas verdes inmovilizadas por el frío. Las autoridades estatales reportaron la recolección de más de 1,000 ejemplares en un solo día, tras quedar en estado de letargo por el descenso brusco de las temperaturas.

Para este miércoles 4 de febrero, se prevé una recuperación gradual del clima en el sur de Florida, con temperaturas en ascenso. En Miami, los termómetros marcarán una mínima de 59°F (15°C) y una máxima cercana a los 71°F (22°C), tras el paso de la tormenta invernal.

