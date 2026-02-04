Emergencias climáticas afectan a Europa y Estados Unidos por lluvias extremas y ola de frío

Una serie de fenómenos meteorológicos extremos mantiene en alerta a Europa y Estados Unidos. En España, el ciclón Leonardo continúa provocando lluvias intensas e inundaciones, especialmente en la comunidad de Andalucía, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de manera preventiva.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos rojos en las comarcas de Grazalema, Ronda y el Estrecho, debido al riesgo extraordinario por acumulación de lluvias, mientras que otras zonas permanecen bajo aviso naranja. Hasta el momento, más de 3,000 vecinos han sido desalojados, y se mantiene una estrecha vigilancia sobre ríos y cauces en provincias como Cádiz, Málaga y Jaén.

Las autoridades andaluzas decidieron suspender las clases presenciales en casi toda la región, exceptuando la provincia de Almería. El Servicio de Emergencias informó que solo durante la madrugada y primeras horas de este miércoles se atendieron 159 incidencias, elevando a 5,559 el total de avisos gestionados desde el inicio del actual episodio de borrascas a finales de enero.