Sociedades anónimas bajo la lupa: Panamá arranca depuración masiva el 27 de febrero

<b>Por su parte, el director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés, </b>detalló la magnitud de la morosidad. De un universo inicial de 290,534 sociedades identificadas, el primer bloque a disolver consta de 180,883 entidades que tienen más de 10 años sin pagar la tasa única.Valdés señaló que estas sociedades generan una 'deuda falsa' en la DGI que es totalmente incobrable. <i><b>'Al estar morosas, no tienen agente residente. Si nos solicitan información con registros contables, no tenemos forma de obtenerla. Por lo tanto, lo correcto es disolverlas'</b></i>, explicó el director.