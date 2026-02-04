Sociedades anónimas bajo la lupa: Panamá arranca depuración masiva el 27 de febrero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el 27 de febrero de 2026 arrancará el proceso de depuración de sociedades anónimas suspendidas, en cumplimiento de la normativa fiscal y los compromisos internacionales de Panamá para fortalecer la transparencia y la integridad del sistema jurídico. El proceso busca mejorar la información corporativa disponible en el Registro Público. Además de evitar el uso indebido de estructuras jurídicas suspendidas y garantizar acceso oportuno y transparente a la información. La primera comprende a las personas por más de veinte años, especificamente antes y juridicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única al artículo 318-A del Código Fiscal. La segunda después dei año 2016, conforme jurídicas con estatus suspendido en el Registro Público segun el artículo 318-A etapa abarcará a las personas Codigo Fiscal, conforme a las modificaciones de la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 del 2021

En el marco de la Etapa 1, se ejecutarán resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos en 2016, que ordenaron la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas juridicas. El proceso comenzará con un primer bloque de 180,883 sociedades, cuya información fue homologada y continuará de forma escalonada, controlada y continua. La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, explicó en conferencia de prensa que el proceso busca depurar el Registro Público, mejorar la información corporativa y evitar el uso indebido de estructuras jurídicas, e informó que la lista de personas jurídicas suspendidas incluidas en la disolución, representan solo un 62% de la lista final a disolver. Recalcó que la lista estará disponible para consulta en la página web del Registro Público, con el objetivo de garantizar la debida publicidad y el acceso oportuno a la información. Sáiz también subrayó que estas sociedades no han tenido operatividad real en años recientes. Detalló que, aunque la ley panameña permite que las sociedades realicen cualquier actividad lícita en el mundo, este grupo específico ha estado suspendido en el Registro Público desde el 2016. “En los últimos 10 años no han podido hacer nada comercial por estar suspendidas”, enfatizó la viceministra, aclarando que el criterio de disolución es objetivo y neutral, basándose estrictamente en el incumplimiento de la ley y no en el tipo de actividad comercial que realizaban.

Impacto en las finanzas públicas

Por su parte, el director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés, detalló la magnitud de la morosidad. De un universo inicial de 290,534 sociedades identificadas, el primer bloque a disolver consta de 180,883 entidades que tienen más de 10 años sin pagar la tasa única. Valdés señaló que estas sociedades generan una “deuda falsa” en la DGI que es totalmente incobrable. “Al estar morosas, no tienen agente residente. Si nos solicitan información con registros contables, no tenemos forma de obtenerla. Por lo tanto, lo correcto es disolverlas”, explicó el director.