Ingresos tributarios cerrarían 2025 con alza de hasta 15%, según director de la DGI

Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/02/2026 13:32
Las estimaciones apuntan a que los ingresos tributarios alcanzarán aproximadamente los $6,250 millones

El director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Camilo Valdez, adelantó que los ingresos tributarios de Panamá cerrarían el año 2025 con un incremento de entre 14% y 15% en comparación con el año anterior.

Según explicó, al 31 de octubre de 2025 la recaudación ya mostraba un crecimiento de 15,3% respecto a 2024, lo que refleja una tendencia positiva que se mantendría hasta el cierre del ejercicio fiscal.

Valdez señaló que, aunque los números finales aún están en proceso de consolidación, las estimaciones apuntan a que los ingresos tributarios alcanzarán aproximadamente los $6,250 millones.

“Todavía no tenemos los números finales, los estaremos sacando pronto y creo que cerramos con los mismos porcentajes de aumento”, indicó el director de la DGI, destacando que este desempeño fortalece la capacidad fiscal del país y confirma la consistencia en la recaudación tributaria durante el año.

Comportamiento a octubre

Al cierre preliminar de octubre de 2025, los ingresos tributarios alcanzaron $5,213.9 millones, lo que representa un crecimiento del 15.2% en comparación con el mismo período del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los impuestos directos, que totalizaron $3,000.7 millones, registrando un incremento del 27.7%. Destacan el Impuesto de Planillas, que creció 51.4%; el Impuesto de Inmuebles con un aumento de 85.7%; el Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas con un crecimiento de 9.0%; las Ganancias de Capital – Valores con un incremento de 199.1%; y el Impuesto de Dividendos con un aumento de 22.4%.

Por su parte, los impuestos indirectos sumaron $2,213.2 millones, con un crecimiento del 1.8%, destacando los incrementos en cigarrillos importados, automóviles, cerveza, primas de seguro e impuesto de importación.

Los ingresos corrientes del Estado totalizaron $6,458.6 millones, reflejando un crecimiento del 13.9%, impulsados principalmente por mayores aportes de las empresas estatales.

