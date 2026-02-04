Ingresos tributarios cerrarían 2025 con alza de hasta 15%, según director de la DGI

El director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Camilo Valdez, adelantó que los ingresos tributarios de Panamá cerrarían el año 2025 con un incremento de entre 14% y 15% en comparación con el año anterior.

Según explicó, al 31 de octubre de 2025 la recaudación ya mostraba un crecimiento de 15,3% respecto a 2024, lo que refleja una tendencia positiva que se mantendría hasta el cierre del ejercicio fiscal.

Valdez señaló que, aunque los números finales aún están en proceso de consolidación, las estimaciones apuntan a que los ingresos tributarios alcanzarán aproximadamente los $6,250 millones.

“Todavía no tenemos los números finales, los estaremos sacando pronto y creo que cerramos con los mismos porcentajes de aumento”, indicó el director de la DGI, destacando que este desempeño fortalece la capacidad fiscal del país y confirma la consistencia en la recaudación tributaria durante el año.