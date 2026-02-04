Super Bowl: Patriots vs. Seahawks por la gloria en la revancha de la década

Ya está casi todo listo para que se dispute el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, Santa Clara en San Francisco, Estados Unidos. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks llegan a esta última instancia de la NFL y lucharán por llevarse el Trofeo Vince Lombardi. Los Pats, como también se le conoce al equipo de New England, intentarán coronarse nuevamente desde que lo hicieran por última vez en el 2019. Mientras que los Seahawks irán por esa revancha del 2015 cuando precisamente los Pats les ganaron en el Super Bowl XLIX. Previo a este importante duelo, los talentos de ESPN: Ciro Procuna, Eduardo Varela, Kary Correa, John Sutcliffe y Pablo Viruega dieron su punto de vista en una mesa redonda sobre lo que se puede esperar de este Super Bowl.

En este momento, muchas de las miradas están puestas en el show de medio tiempo, el cual estará a cargo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny. Ante esto, Sutcliffe señaló que está esta es una decisión tomando en base a “números”. “Shakira cuando cantó, dijo ‘buenas noches Miami’. Esto es un reconocimiento al pueblo hispano. Estados Unidos sabe que tiene que tener ese apoyo hispano para que los números suban. Hay que reconocer donde esta el negocio y ahí está”, expuso Sutcliffe Por otra parte, Procuna fue enfático en que “será un Súper Bowl de mucha historia”. Este partido tendrá un gran significado para los jugadores con ascendencia latinoamericana. Hasta cinco jugadores de esta índole disputarán el Super Bowl LX, incluyendo Jaylinn Hawkins, quien tiene ascendencia panameña. Hawkins nació en California, pero parte de su familia es panameña y jugará con los Pats este Super Bowl.