Super Bowl: Patriots vs. Seahawks por la gloria en la revancha de la década

Ya está casi todo listo para que se dispute el <a href="/tag/-/meta/super-bowl">Super Bowl LX</a> en el Levi’s Stadium, Santa Clara en San Francisco, Estados Unidos. Los <b>New England Patriots y los Seattle Seahawks</b> llegan a esta última instancia de la NFL y lucharán por llevarse el Trofeo Vince Lombardi.<b>Los Pats, como también se le conoce al equipo de New England, intentarán coronarse nuevamente desde que lo hicieran por última vez en el 2019</b>. Mientras que los <b>Seahawks irán por esa revancha del 2015 cuando precisamente los Pats les ganaron en el Super Bowl XLIX</b>.Previo a este importante duelo, los talentos de <b>ESPN</b>: Ciro Procuna, Eduardo Varela, Kary Correa, John Sutcliffe y Pablo Viruega dieron su punto de vista en una mesa redonda sobre lo que se puede esperar de este Super Bowl.