Médicos del ION expresan preocupación por traslado de servicios oncológicos a Ciudad de la Salud

Un grupo de médicos del Servicio de Oncología Médica del Instituto Oncológico Nacional (ION) manifestó su preocupación ante el plan de trasladar parte sustancial de los servicios a un nuevo edificio en Ciudad de la Salud, al advertir posibles riesgos para la calidad, continuidad y seguridad de la atención de pacientes con cáncer.

En una carta dirigida al director del ION, Julio Santamaría, los especialistas señalaron que la medida se plantea en medio de un aumento sostenido de la demanda asistencial, hacinamiento en áreas clave y desgaste del personal médico, pero sin un proceso previo de consulta clínica con los oncólogos encargados de la atención diaria.

Los médicos sostienen que uno de los pilares del éxito del instituto ha sido la integración física de todo el equipo multidisciplinario oncólogos médicos, cirujanos, radio-oncólogos, patólogos, radiología y enfermería especializada, lo que permite una coordinación directa y decisiones terapéuticas oportunas.

Según advierten, dividir los servicios en dos sedes sin incrementar proporcionalmente el personal especializado podría provocar fragmentación funcional, retrasos en decisiones complejas y mayor riesgo de eventos adversos, especialmente en pacientes hospitalizados o con toxicidades graves.

“El problema principal de este enfoque es asumir que la saturación del sistema se debe a limitaciones de espacio físico”, plantean en el documento, en el que agregan que ampliar infraestructura sin aumentar especialistas no resolverá la saturación del sistema.

Los oncólogos también indicaron que estudios científicos en cáncer de pulmón y mama asocian la fragmentación asistencial con mayores costos sanitarios y peores resultados clínicos.

Como alternativa, propusieron fortalecer unidades regionales de quimioterapia ambulatoria en hospitales del interior, bajo protocolos definidos y supervisión del ION mediante telemedicina, con el fin de descongestionar la sede principal y reducir traslados de pacientes.

Finalmente, aclararon que su postura no se opone a la modernización del sistema, sino que busca promover soluciones “más seguras, sostenibles y clínicamente coherentes” para fortalecer la atención oncológica en Panamá.