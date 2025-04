Se inician servicios en el Hospital de Cancerología

El presidente de la República, José Raúl Mulino, oficializó este viernes 4 de abril la apertura de los servicios de salud en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, administrado por el Instituto Oncológico Nacional (ION). “Yo creo que no hay familia en Panamá que no le toque el cáncer por alguna parte. No importa el estatus social, económico, si es del interior, si es del país, si es campesino, si es indígena”, manifestó el mandatario. Destacó la importancia de garantizar una atención de calidad a los pacientes. “Como dije, esto no es limosna. Aquí todo el que está es porque está pagando o ya pagó”, añadió.

Trasladar el ION a las instalaciones de la Ciudad de la Salud ha sido la estrategia planteada por el mandatario luego de que anunciara la suspensión de los planes para construir un nuevo hospital. La transición será por fases; en esta primera etapa se habilitarán los servicios de radioterapia y consulta externa de radioncología para tratar a pacientes con cáncer de mama y próstata. Posteriormente, se tiene contemplado incluir hospitalización y la integración de los servicios de cirugía y oncología.

El director del ION, Julio Santamaría, adelantó que se contempla la construcción de un edificio de nueve pisos con 100 sillones para quimioterapia. “Es un edificio de consulta externa para pacientes que reciban quimioterapia con una farmacia oncológica completa, un laboratorio con 92 consultorios de consulta externa para los médicos y los demás funcionarios que requieren la atención de los pacientes y las oficinas administrativas”, acotó.