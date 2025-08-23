El poder de la alegría

Víctor Küppers (Países Bajos, 1970) maneja un discurso que de seguro te será familiar, ya sea porque has leído a Aristóteles o porque te recordará a los consejos que te han dado tus padres o abuelos.A este profesor y padre de familia el mundo se le puso al revés, cuando a los 28 años sufrió un accidente al caerse de un caballo.Permaneció en cama durante seis meses, un tiempo que aprovechó para leer, reflexionar y darse cuenta que la vida siempre tiene su costado positivo.De la mano de Mentes Expertas anda de gira Víctor Küppers ofreciendo conferencias por el continente americano. El 27 de agosto estará en República Dominicana, el 28 de ese mes en Miami, el 1 de septiembre estará en Panamá (desde las 7:00 p.m. en Aurora Soho Mall) y el 4 irá a Guatemala.Quien estudió administración y dirección de empresas reside en Barcelona, donde ha dado clases en dos universidades y tiene un doctorado en Humanidades.