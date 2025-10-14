Juristas y diputados cuestionan decreto que crea unidad para coordinar querellas del Estado

La nueva Unidad de Coordinación de Querellas Penales del Estado fue creada mediante decreto ejecutivo con el propósito de unificar los esfuerzos legales de las instituciones públicas cuando estas presenten denuncias o querellas penales.Según el Gobierno, la medida busca garantizar coherencia jurídica, evitar duplicidad de procesos y fortalecer la estrategia legal del Estado ante casos de alto impacto, como los relacionados con delitos financieros, corrupción o arbitrajes internacionales.La unidad funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, que será el ente responsable de canalizar las acciones legales interinstitucionales, en conjunto con la Procuraduría de la Nación y la Procuraduría de la Administración.No obstante, críticos sostienen que la creación de este órgano podría incrementar la burocracia estatal y limitar la autonomía jurídica de las instituciones, especialmente aquellas con rango constitucional.Un debate sobre competencias y controlEl decreto ha abierto un nuevo debate sobre el equilibrio entre eficiencia administrativa y separación de poderes. Mientras el Ejecutivo argumenta que la nueva estructura busca 'fortalecer la defensa del Estado', juristas y diputados advierten que podría sentar un precedente riesgoso en materia de independencia institucional.La medida se suma a una serie de decisiones recientes que buscan centralizar la gestión jurídica del Gobierno, en momentos en que Panamá enfrenta litigios internacionales y procesos judiciales de alta sensibilidad.