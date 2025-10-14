Juristas y diputados cuestionan decreto que crea unidad para coordinar querellas del Estado

La reciente decisión del Gobierno de crear una unidad legal encargada de coordinar las querellas penales de las entidades públicas ha generado una oleada de críticas desde distintos sectores jurídicos y políticos, que cuestionan tanto su pertinencia administrativa como su constitucionalidad.

El abogado y analista político Roberto Ruiz Díaz calificó la medida como una muestra de “falta de planificación” dentro del Ejecutivo. A través de su cuenta en la red social X, escribió:

“Este decreto, para mí, demuestra la falta de planificación y la aceptación de que no existe una política pública coherente. No puedo creer que se ordene crear una unidad de coordinación legal para que presente querellas, cuando todas las entidades públicas tienen un departamento legal y deben hacer uso de él”, manifestó.

Ruiz Díaz añadió que la medida “duplica funciones ya existentes” y que la Procuraduría de la Administración es, por mandato legal, el principal asesor jurídico del Estado, por lo que debería ser la institución encargada de coordinar la defensa de las entidades públicas.

“Ojalá sirva ese nuevo ente burocrático, que costará al Estado, para el arbitraje minero”, concluyó el jurista, en aparente referencia al caso de la mina Cobre Panamá.