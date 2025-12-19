viernes 19 diciembre 2025
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Jose Abel Herrera
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Jose Abel Herrera
Lourdes García Armuelles
19/12/2025 11:15
Videos
Zambia: el desafío de equilibrar la riqueza mineral, la conservación y la salud pública
Cobre Panamá
Minería
Zambia
¿Es la ‘zambianización’ el modelo que Panamá perdió?
Videos
Minería en Zambia, África
(
José Abel Herrera / La Estrella de Panamá
)
Video: Zambia y Panamá, las dos caras de una realidad minera
Videos
Fotografía cedida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Palacio de Miraflores
(
PALACIO DE MIRAFLORES / EFE
)
Maduro convoca para enero un “poderoso congreso” para la defensa y desarrollo de Venezuela
Videos
1
Ministerio de Salud aclara que la variante H3N2 no es nueva ni representa una pandemia
2
Diabetes en diciembre: el reto de cuidarse y prevenir el pie diabético
3
Rubio señala a Venezuela como la mayor amenaza regional y destaca la cooperación de Panamá en seguridad
4
Panamá: Conapi aprueba inversiones de fomento por $2.4 millones y ocho nuevas inscripciones al RIN
5
‘No lo descarto’: Trump deja abierta la opción de una guerra con Venezuela, según ‘NBC’
Lo Nuevo
Hasta el momento, no se han registrado casos de esta variante en Panamá.
(
Generada con IA
)
Ministerio de Salud aclara que la variante H3N2 no es nueva ni representa una pandemia
Nacional
La clave está en el equilibrio: disfrutar de las fiestas sin descuidar la salud.
(
Generada por IA
)
Diabetes en diciembre: el reto de cuidarse y prevenir el pie diabético
Vida y cultura