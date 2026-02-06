Condenan en Estados Unidos a ‘Cholo Chorrillo’, líder de la pandilla Baghdad

Una corte federal de Estados Unidos en Los Ángeles condenó a Jorge Rubén Camargo Clarke, alias ‘Cholo Chorrillo’, señalado como líder de la pandilla panameña Baghdad, tras hallarlo culpable de todos los cargos vinculados al narcotráfico internacional..

Camargo Clarke fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con narcotráfico internacional, luego de una investigación exhaustiva que involucró a autoridades de varios países.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Panamá, el condenado estuvo vinculado al movimiento y facilitación de múltiples toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos, contribuyendo de forma directa al ingreso de drogas ilícitas en comunidades estadounidenses.

El cabecilla criminal fue arrestado en Costa Rica mientras intentaba evadir procesos judiciales tanto en Panamá como en Estados Unidos. Posteriormente, en marzo de 2023, fue extraditado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico internacional.

Según el comunicado oficial, la condena representa un duro revés para una red criminal responsable de altos niveles de violencia, inestabilidad y tráfico de drogas a gran escala, cuyas operaciones trascendieron fronteras nacionales.

Las pruebas forenses y el testimonio de peritos aportados por las autoridades panameñas fueron determinantes para sustentar la acusación y lograr la condena en la corte federal, precisó la representación diplomática.

La investigación se desarrolló en estrecha colaboración con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), cuyos agentes trabajaron junto a sus contrapartes panameñas para desmantelar la organización criminal, recopilar evidencia y asegurar la rendición de cuentas por delitos de alcance transnacional.