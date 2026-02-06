Venezuela prevé liberar presos políticos la próxima semana

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes 6 de febrero que los presos políticos “estarán todos sueltos” entre el martes y el viernes de la próxima semana, el mismo tiempo que prevé que se apruebe la ley de amnistía promobida por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez —realizadas en medio de una conversación con familiares de los presos políticos a las afueras del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas— fueron recibidas con vítores por parte de los seres queridos de los detenidos por razones políticas o arbitrarias.

De acuerdo con cifras de la oenegé Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, desde el pasado 8 de enero se han realizado 383 excarcelaciones. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, aseguró en su cuenta de la red social X que “no es necesaria una amnistía para liberar a todos los presos políticos” y que el proceso de liberación de detenidos políticos debería continuar.

“La amnistía debe ser una garantía de libertad plena hacia el futuro, no una condición para liberar a quienes hoy están detenidos arbitrariamente”, destacó.

La Asamblea Nacional de Venezuela inició ayer las primeras discusiones sobre un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos que se remontan al año 1999. Paralelamente, desde el pasado 3 de enero se lleva a cabo un proceso gradual de excarcelación de detenidos por razones políticas.

El documento presentado ante el Parlamento venezolano estipula que quedan excluidos de la medida de gracia “aquellos delitos que, por su naturaleza, comprometen la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”.