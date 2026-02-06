  1. Inicio
Caso Odebrecht: financiamiento de campañas del CD y Panameñismo sale a relucir en peritos

Por
Adriana Berna
  • 07/02/2026 00:00
Entre donaciones y pagos utilizados para cubrir gastos de campaña, las sociedades relacionadas con la constructora habrían aportado más de $2 millones a los dos partidos políticos

El juicio por el caso Odebrecht siguió ayer en su decimosexta jornada con la continuación del peritaje presentado por Manuel Moreno, centrado en el análisis de las actuaciones financieras y profesionales de Carlos Dubois, en el contexto de una presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Durante su declaración, el perito confirmó que los fondos recibidos por la sociedad Strategic Management Group Inc. para la campaña electoral del Partido Panameñista en 2009 no fueron reportados al Tribunal Electoral, hecho que salió a relucir tras cuestionamientos directos de la Fiscalía.

Moreno explicó que Dubois realizó búsquedas previas sobre las sociedades Kleinfield Services y Construcciones Internacionales del Sur, a fin de verificar si estaban vinculadas a actividades ilícitas, sin que dichas consultas arrojaran resultados negativos en ese momento.

En ese contexto, el perito citó información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la cual las actividades ilícitas atribuidas a Odebrecht se habrían producido entre los años 2010 y 2014, mientras que en periodos anteriores, como 2008, cuando se efectuaron las transferencias analizadas no se habían identificado conductas ilegales vinculadas a la constructora.

Según el informe pericial, esta empresa recibió dos transferencias bancarias en octubre de 2008: una por $49.938 de Constructora Internacional del Sur y otra por $99.882 de Kleinfield Services.

El perito señaló que Strategic Management cumplió con los procedimientos necesarios para recibir los fondos, pero precisó que fue Odebrecht quien decidió el mecanismo de entrega del dinero, optando por canalizarlo a través de sociedades y no de forma directa.

Moreno también aclaró que Dubois actuó en su condición de subtesorero del Partido Panameñista, cuya función principal era la captación de donaciones para sostener la campaña, y que los recursos no fueron utilizados de manera personal, sino destinados al partido político.

Dineros de Odebrecht en el CD

Por otro lado, el último perito del día puso en el estrado a Tatiana Chérigo, licenciada en contabilidad y actual auditora del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), aducida por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Chérigo expuso un análisis financiero sobre la relación comercial sostenida entre el partido Cambio Democrático (CD) y la empresa Importadora Ricamar durante el período comprendido entre 2007 y 2009.

Durante su declaración, la perito explicó que la relación entre el partido político y la empresa privada se originó a partir de una cuenta por pagar, producto del financiamiento de insumos, bienes y pautas publicitarias vinculadas a la campaña electoral del CD.

Según el informe, estos gastos fueron cubiertos inicialmente con fondos de Importadora Ricamar, con el compromiso de que el partido político reembolsaría posteriormente dichos montos.

Chérigo detalló que, antes de la intervención de donaciones externas, la deuda acumulada por el partido ascendía a $2.887.880,72. Posteriormente, la sociedad Caribbean Holdings realizó aportes que permitieron cubrir $2.625.000 de ese monto, reduciendo significativamente la obligación financiera pendiente.

Como resultado de estas transacciones, la cuenta por pagar entre el partido Cambio Democrático e Importadora Ricamar se redujo a $11.669 para el año 2009, cifra que, según el peritaje, refleja el saldo final tras las donaciones efectuadas por Caribbean Holdings.

La perito también informó que el partido Cambio Democrático remitió una carta oficial al Tribunal Electoral, dirigida al magistrado Erasmo Pinilla, en la que se detallaban las donaciones auditadas, incluidas aquellas provenientes de Caribbean Holdings.

Este documento, firmado por Martinelli, fue recibido por el Tribunal Electoral el 17 de junio de 2020, según consta en los registros analizados.

Chérigo precisó que, de acuerdo con la documentación revisada, no existía una relación comercial directa entre Importadora Ricamar y Caribbean Holdings, más allá de las donaciones realizadas al partido político.

El peritaje presentado por Chérigo se centró exclusivamente en el análisis contable y documental de las operaciones financieras.

El juicio continuará el lunes 9 de febrero desde las 1:30 p.m., en este día comparecerán ante el tribunal Luis Francia, Eliseo Ábrego y Roger Harper.

