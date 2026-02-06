Caso Odebrecht: financiamiento de campañas del CD y Panameñismo sale a relucir en peritos

El juicio por el caso Odebrecht siguió ayer en su decimosexta jornada con la continuación del peritaje presentado por Manuel Moreno, centrado en el análisis de las actuaciones financieras y profesionales de Carlos Dubois, en el contexto de una presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Durante su declaración, el perito confirmó que los fondos recibidos por la sociedad Strategic Management Group Inc. para la campaña electoral del Partido Panameñista en 2009 no fueron reportados al Tribunal Electoral, hecho que salió a relucir tras cuestionamientos directos de la Fiscalía.

Moreno explicó que Dubois realizó búsquedas previas sobre las sociedades Kleinfield Services y Construcciones Internacionales del Sur, a fin de verificar si estaban vinculadas a actividades ilícitas, sin que dichas consultas arrojaran resultados negativos en ese momento.

En ese contexto, el perito citó información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según la cual las actividades ilícitas atribuidas a Odebrecht se habrían producido entre los años 2010 y 2014, mientras que en periodos anteriores, como 2008, cuando se efectuaron las transferencias analizadas no se habían identificado conductas ilegales vinculadas a la constructora.

Según el informe pericial, esta empresa recibió dos transferencias bancarias en octubre de 2008: una por $49.938 de Constructora Internacional del Sur y otra por $99.882 de Kleinfield Services.

El perito señaló que Strategic Management cumplió con los procedimientos necesarios para recibir los fondos, pero precisó que fue Odebrecht quien decidió el mecanismo de entrega del dinero, optando por canalizarlo a través de sociedades y no de forma directa.

Moreno también aclaró que Dubois actuó en su condición de subtesorero del Partido Panameñista, cuya función principal era la captación de donaciones para sostener la campaña, y que los recursos no fueron utilizados de manera personal, sino destinados al partido político.