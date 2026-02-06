Proponen fuero laboral de un año para padres adoptivos

En Panamá, el fuero de maternidad protege a las trabajadoras embarazadas y a las madres recientes frente a despidos injustificados. Sin embargo, quienes adoptan no cuentan con una protección similar, a pesar de que los especialistas coinciden en que los primeros meses de convivencia son determinantes para el desarrollo emocional del menor.El anteproyecto plantea que el fuero se otorgue a uno de los padres adoptivos, ya sea en el sector público o privado, a partir de la entrega formal del menor, y por un período equivalente al que establece la legislación laboral para las madres biológicas luego del parto.Durante ese tiempo, el trabajador solo podría ser desvinculado por causa justificada y, en el caso del sector privado, con autorización previa de la autoridad judicial correspondiente.