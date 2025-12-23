Archivan denuncia por calumnia e injuria contra vicealcalde Ruiz Díaz

la Fiscalía Metropolitana archivó una denuncia por calumnia e injuria contra el vicealcalde en licencia de Panamá, Roberto Ruiz Díaz.

La Fiscalía argumentó que los hechos querellados no constituyen una conducta ilícita basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos que estipula en su artículo 13, numeral que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

También cita resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos sobre la Libertad de Expresión.

La denuncia había sido presentada por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Alejandro Miranda, asesor del alcalde capitalino Mayer Mizrachi.

Ruiz Díaz había hecho declaraciones durante una entrevista el 25 de febrero de 2025 a Radio Panamá respecto a la presentación de una denuncia por usurpación de funciones ante el Ministerio Público referente a un asesor que no tendría la idoneidad para ocupar las funciones que estaba realizando en el municipio.

El vicealcalde declaró que Miranda había entrado al municipio como asesor amigo de Mizrachi, pero que fue asumiendo más funciones, reuniéndose con el personal y participando de juntas directivas, incluso jugando un rol activo en la selección de nuevo personal.

El Ministerio Público llevó a cabo entrevistas mediante las cuáles confirmó que Miranda participa activamente en reuniones de directores y en las vistas presupuestarias dónde intervenía sobre el presupuesto y la selección de personal.