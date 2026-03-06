Oficial: La Selección de Panamá enfrentará a Brasil en el Estadio Maracaná

Lo que era un secreto a voces finalmente se ha confirmado. La Fepafut confirmó en un comunicó que la selección de Panamá se enfrentará a Brasil en la ciudad de Río de Janeiro, precisamente el histórico estadio Maracaná este 31 de mayo.

Anteriormente se había comentado que existía una posibilidad de enfrentarse a los pentacampeones del mundo, sin embargo no fue hasta hace poco cuando la federación confirmó el duelo amistoso. Este será uno de los últimos partidos de preparación que tendrá el equipo antes de su debut contra Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En estos momentos, Brasil ocupa el quinto lugar en el ranking mundial de la FIFA por lo que será uno enfrentamiento de alta exigencia y que servirá como termómetro para saber cómo llegar el equipo dirigido por Thomas Christiansen al certamen mundialista.

Esta será la primera vez que el equipo panameño juegue en el mítico Estadio Maracaná. Este recinto ha sido la sede de dos finales del mundo (1950 y 2014).

En el equipo brasileño, el cual está siendo dirigido por el exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti podría contar con figuras de talla mundial como Vinícius Jr., Marquinhos, Casemiro, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, entre otros más.

Sumado a ello, esta será la sexta vez en la historia en la que ambas selecciones se vean las cara. En los cinco partidos anteriores, en cuatro ocasiones Brasil ha saldado la victoria y en una ocasión el encuentro finalizó en empate.

El primer duelo fue el 13 de abril de 1952 en el Campeonato Panamericano con victoria sudamericana 5-0. Mientras que el último partido terminó en empate 1-1 el pasado 23 de marzo de 2019.

Aquel compromiso, el cual se jugó en el estadio Do Dragao en Portugal, Adolfo Machado fue el anotador del empate sobre el final del compromiso. Por parte de los sudamericanos, Lucas Paquetá había adelantado a los suyos a los 32 minutos.

Hasta el momento ya se han confirmado hasta tres partidos amistosos de Panamá, siendo los dos primeros contra Sudáfrica (27 y 31 de marzo). Se maneja que los dirigidos por Christiansen puedan jugar más duelos amistosos, con un rival europeo incluido, previo al Mundial 2026, sin embargo aún no hay confirmación oficial.

Panamá debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Ghana este 17 de junio en el estadio de Toronto en Canadá.