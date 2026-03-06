Las 5 noticias que marcaron el día en Panamá y el mundo | 6 de marzo

Ucrania enviará militares a Oriente Medio, pero espera algo a cambio

Ucrania se prepara para enviar militares al Golfo Pérsico para ayudar a Estados Unidos y a sus aliados a enfrentar los ataques con drones iraníes, una decisión que forma parte de negociaciones estratégicas en medio de la escalada de tensiones en la región.

Kiev busca obtener apoyo militar, financiación y respaldo diplomático para enfrentar la guerra contra Rusia, especialmente misiles para los sistemas de defensa Patriot capaces de interceptar misiles balísticos.

Embajador panameño logra reunirse con los 10 detenidos en Cuba

El embajador de Panamá en Cuba logró reunirse con los diez panameños detenidos en la isla tras participar en protestas contra el régimen, en un paso importante dentro de las gestiones diplomáticas que busca garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos.

El Gobierno panameño ha activado canales consulares y legales para acompañar a los ciudadanos mientras se desarrolla el proceso judicial, en un caso que ha generado tensión diplomática y atención pública en ambos países.

Molinar: hablar demasiado de deserción puede reforzar el problema

La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que centrar el debate público únicamente en la deserción escolar podría terminar reforzando esa idea en la mente de la población.

Durante sus declaraciones, insistió en la importancia de enfocarse en soluciones y en las estrategias para mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo, en lugar de amplificar el problema sin ofrecer alternativas concretas.

Panamá cae ante Cuba en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Panamá tuvo un amargo debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al caer 3-1 frente a Cuba, en un partido que dejó frustración entre los fanáticos y presión sobre el equipo para los próximos encuentros del torneo.

El equipo nacional busca recuperarse rápidamente en la fase de grupos para mantener vivas sus aspiraciones en una de las competencias más importantes del béisbol internacional.

Estados Unidos prepara posibles cargos contra figuras del régimen cubano

En el plano internacional, autoridades estadounidenses analizan presentar cargos judiciales contra figuras del régimen cubano, una medida que podría aumentar las tensiones entre Washington y La Habana.

La iniciativa surge en medio de un contexto político cada vez más tenso en la región y podría tener repercusiones diplomáticas en América Latina.

Un día marcado por tensiones y decisiones clave

Entre movimientos militares, conflictos diplomáticos y resultados deportivos, la jornada refleja cómo los acontecimientos locales e internacionales se entrelazan en un momento de alta sensibilidad política y social.