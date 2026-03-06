Embajador panameño logra reunirse con los 10 detenidos en Cuba por protestas contra el régimen

El embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, logró reunirse este viernes 6 de marzo con los 10 panameños que se encuentran detenidos en la isla por pintar mensajes contra el régimen de La Habana.

La Estrella de Panamá conoció que Pitty pudo reunirse en la cárcel de Villa Marista con el grupo de panameños.

El grupo fue detenido la semana pasada tras ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional” por las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana. Los implicados puede ser condenados a 10 años de cárcel.

Panamá reiteró su interés en que, dentro del proceso legal en curso, se garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos panameños, incluyendo el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a asistencia jurídica local adecuado.

La Cancillería panameña también informó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Embajada de Panamá en La Habana activó los mecanismos de protección y asistencia consular correspondientes.