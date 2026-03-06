Mulino llega a Miami para participar en cumbre ‘Escudo de las Américas’ convocada por Trump

El presidente de José Raúl Mulino llegó la tarde de este viernes 6 de marzo a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para participar en la cumbre de jefes de Estado del hemisferio <b>'Escudo de las Américas'</b>, un encuentro convocado por el presidente Donald Trump.La reunión se celebrará al mediodía de este sábado 7 de febrero en el Trump National Doral Miami y reunirá a Mulino y a <b>11 mandatarios del continente</b>, quienes analizarán políticas conjuntas.También decidirán sobre las estrategias destinadas a impulsar la <b>prosperidad económica y la seguridad regional</b> frente a desafíos como el narcotráfico, las organizaciones criminales y la migración irregular.Mulino viajó acompañado de la primera dama, <b>Maricel Cohen de Mulino,</b> y participará en la jornada de trabajo en la que se prevé anunciar <b>medidas coordinadas entre los países participantes</b> para enfrentar estos retos regionales.A la cumbre asistirán los mandatarios latinoamericanos Javier Milei de Argentina; de Paraguay, Santiago Peña; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.También participarán el presidente de Guyana, Irfaan Ali; Nasry Asfura de Honduras; de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la cumbre busca <b>establecer una coalición histórica entre los países participantes</b> para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas como las <b>bandas criminales narcoterroristas y los carteles del narcotráfico</b>.Otro de los objetivos centrales del encuentro será coordinar acciones para enfrentar la <b>migración ilegal y masiva</b>, un tema considerado prioritario por varios gobiernos del hemisferio occidental.Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se unirá a Mulino en la jornada de trabajo prevista para este sábado en Miami.