Mulino llega a Miami para participar en cumbre ‘Escudo de las Américas’ convocada por Trump

El presidente de José Raúl Mulino llegó la tarde de este viernes 6 de marzo a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para participar en la cumbre de jefes de Estado del hemisferio “Escudo de las Américas”, un encuentro convocado por el presidente Donald Trump.

La reunión se celebrará al mediodía de este sábado 7 de febrero en el Trump National Doral Miami y reunirá a Mulino y a 11 mandatarios del continente, quienes analizarán políticas conjuntas.

También decidirán sobre las estrategias destinadas a impulsar la prosperidad económica y la seguridad regional frente a desafíos como el narcotráfico, las organizaciones criminales y la migración irregular.

Mulino viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y participará en la jornada de trabajo en la que se prevé anunciar medidas coordinadas entre los países participantes para enfrentar estos retos regionales.

A la cumbre asistirán los mandatarios latinoamericanos Javier Milei de Argentina; de Paraguay, Santiago Peña; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

También participarán el presidente de Guyana, Irfaan Ali; Nasry Asfura de Honduras; de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, la cumbre busca establecer una coalición histórica entre los países participantes para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas como las bandas criminales narcoterroristas y los carteles del narcotráfico.

Otro de los objetivos centrales del encuentro será coordinar acciones para enfrentar la migración ilegal y masiva, un tema considerado prioritario por varios gobiernos del hemisferio occidental.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se unirá a Mulino en la jornada de trabajo prevista para este sábado en Miami.