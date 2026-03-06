Marco Rubio y Trump encabezarán la cumbre ‘Escudo de las Américas’ con Mulino y otros 11 líderes de América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participará este sábado 7 de marzo en la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro que se celebrará en la ciudad de Doral (Florida) y que estará encabezado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado, Estados Unidos recibirá en este foro a varios aliados del hemisferio occidental con el objetivo de promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

La iniciativa busca consolidar lo que Washington describe como una coalición histórica de países que trabajará de forma coordinada para impulsar estrategias destinadas a enfrentar distintos desafíos regionales.

Entre las prioridades del encuentro figuran poner fin a la injerencia extranjera en el hemisferio, combatir pandillas, cárteles criminales y narcoterroristas, así como abordar el fenómeno de la inmigración ilegal y masiva.

Según el Departamento de Estado, la cumbre servirá como plataforma para coordinar políticas de seguridad regional y fortalecer la cooperación entre gobiernos aliados, en un contexto en el que Estados Unidos busca reforzar su influencia y coordinación estratégica en América.

De acuerdo con los organizadores al encuentro asistirán:

• El presidente de Argentina, Javier Milei.

• El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

• El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles.

• El presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

• El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

• El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

• El presidente de Guyana, Irfaan Ali.

• El presidente de Honduras, Nasry Tito Asfura.

• El presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

• El presidente de Paraguay, Santiago Peña.

• La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Trump ha elogiado públicamente a varios líderes latinoamericanos en distintas ocasiones, por ejemplo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que es “una de mis personas favoritas”, mientras que anteriormente se refirió al mandatario de Argentina, Javier Milei, como su “presidente favorito”.