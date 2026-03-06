PRD analiza reformas electorales y reorganiza su estructura interna

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) realizó este viernes una sesión del Consejo Directivo Nacional Ampliado, en la que participaron 26 presidentes de áreas, los 10 miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la bancada de diputados del colectivo político.

Durante la reunión se presentó un informe sobre las reformas electorales, el cual fue expuesto por el cuarto subsecretario del partido, Ricardo Torres, ante los miembros del CEN, los presidentes de áreas y los diputados.

En el encuentro también se dio a conocer el nuevo Secretariado Nacional del partido.

Como parte de esta actualización se ratificaron algunas posiciones que estaban vacantes, se realizaron cambios en varias secretarías nacionales y se confirmó la continuidad de otros secretarios, con el objetivo de fortalecer la estructura organizativa y el trabajo político del colectivo.

La dirigencia del PRD señaló que esta reunión forma parte del proceso de coordinación interna, actualización política y fortalecimiento institucional del partido, de cara a los retos que plantea el actual escenario político nacional.