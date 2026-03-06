Taylor Swift y Travis Kelce se casan: la boda más esperada de 2026 ya tiene fecha

Después de meses de rumores, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente darán el “sí”. La pareja planea casarse el 13 de junio de 2026, una fecha que tiene un significado muy especial para la cantante, conocida por su conexión simbólica con el número 13, al que siempre ha considerado su número de la suerte.

La noticia comenzó a circular en medios internacionales y rápidamente captó la atención de fanáticos y seguidores de todo el mundo, que han seguido de cerca la relación entre la estrella del pop y el jugador de la NFL.

Una boda frente al mar en un lugar exclusivo

Según los reportes, la ceremonia se celebrará en el Ocean House de Watch Hill, un exclusivo hotel frente al mar en Rhode Island, Estados Unidos. El lugar es conocido por su elegancia y privacidad, lo que permitirá a la pareja celebrar lejos del foco mediático.

Aunque se espera una celebración íntima, la lista de invitados incluiría figuras de alto perfil del mundo de la música, el deporte y el entretenimiento.

Además, habría estrictos acuerdos de confidencialidad para mantener los detalles del evento bajo reserva.

La ambientación sería al aire libre, aprovechando el inicio del verano en Estados Unidos y el paisaje frente al océano.

Una boda que fue pospuesta

Sin embargo, el camino hacia el altar no fue inmediato. La pareja habría decidido posponer sus planes de boda en meses anteriores para priorizar la estabilidad emocional de Travis Kelce.

De acuerdo con los reportes, el jugador atravesaba un momento de dudas profesionales dentro de la NFL, lo que llevó a ambos a replantear el calendario del matrimonio.

Además, la decisión también estuvo vinculada a la necesidad de planificar con mayor detalle su futuro financiero y profesional, especialmente considerando el impacto que tendría la próxima etapa de la carrera de Kelce.