Travis Kelce se piensa el retiro o seguir una temporada más con los Chiefs

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs reconoció que tiene dudas sobre si se retira o vuelve para jugar otra temporada con su equipo.

“Tengo mucho cariño por este equipo y la gente en Kansas City. Así que pasaré un tiempo con ellos, asistiré a las reuniones de despedida de mañana y me acercaré a mi familia para aclarar las cosas. El año pasado fue más sencillo, sabía que quería intentarlo, ahora no lo sé”, afirmó el veterano de 36 años luego de la derrota de su equipo 14-12 ante Las Vegas Raiders en último juego de la temporada de la NFL.

Esta campaña será apenas la tercera vez en las 12 que Kelce tiene con los Chiefs en que no estará en unos play-offs, en la primera, 2013, se los perdió por lesión; la segunda, en 2014, como ahora, Kansas City no clasificó.

“Obviamente no lo hicimos tan bien como equipo, pero me sentí bien preparado. Llegué a la temporada con toda la ilusión de disfrutar del ‘rock and roll’, pero el balón simplemente no estuvo con nosotros; ahora es tiempo de hacer una pausa y pensar en lo que viene”, detalló.

A pesar de la mala campaña de su franquicia, que terminó con seis triunfos y 10 derrotas, Travis Kelce tuvo números destacados.

Superó la marca de las 13.000 yardas por envío, llegó a 13.002, una hazaña que sólo comparte con otras dos alas cerradas históricas de los Chiefs, Tony González, quien sumó 15.126, y Jason Witten, 13.046.

El jugador nacido en Westlake, Ohio, es ya una leyenda de los Chiefs, con los que ha jugado cinco de los recientes seis Super Bowls, en los cuales ha ayudado a conseguir tres victorias.

Desde que fue seleccionado en la tercera ronda del Draft del 2013 por Kansas City ha sido seleccionado 11 veces al Pro Bowl y ha recibido cuatro designaciones All-Pro.

Además de ser parte del equipo de la década del 2010 de la NFL, acumula varios récords de la liga, entre los que destacan los de mayor número de recepciones en playoffs, con 174; mayor número de recepciones de anotación en postemporada para un ala cerrada, con 20; más yardas recibidas para un jugador de su posición, con 2.039; entre otras.

Kelce, quien ya es considerado como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, vio crecer su popularidad al final del 2023, cuando dio a conocer su relación amorosa con Taylor Swift, la estrella del pop, con quien se comprometió en agosto pasado.