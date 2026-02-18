Meduca contradice sus propias respuestas y alarma de ‘manipulación’

El nuevo plan contempla actividades como investigaciones documentales sobre materiales metálicos emergentes, la elaboración de infografías o videos explicativos y debates en clase sobre si estos materiales representan una solución tecnológica o un nuevo desafío ambiental, conectando los conceptos químicos con el contexto productivo y regulatorio nacional.

La publicación expone que la actualización del Programa Curricular de Química para duodécimo grado incorpora contenidos sobre la minería en Panamá dentro del eje “Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos”, en el marco de la reforma educativa que actualmente se encuentra en fase de validación.

El Ministerio de Educación (Meduca) reaccionó al reportaje “Minería se impone en las aulas: eje será obligatorio para estudiantes de duodécimo grado”, publicado ayer por La Estrella de Panamá, al que calificó como un ejercicio de “manipulación, desinformación y parcialización”, sin precisar cuál de los datos o párrafos de la noticia era incorrecto.

La postura del Meduca

Tras la publicación, el Meduca compartió un comunicado con el cuestionario y las respuestas oficiales para aclarar su posición.

Ante la pregunta sobre la base para incluir la minería en la materia, la entidad precisó que “la minería no constituye el eje central del contenido”.

Según el ministerio, el enfoque principal en duodécimo grado es el estudio de nuevos materiales y la química aplicada, en coherencia con las tendencias actuales de la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible, tal como lo publicó La Decana.

Sobre si algún contenido fue eliminado para dar paso a este eje temático, el Meduca aseguró que no se suprimió ningún componente estructurante de la asignatura sino que se reorganizó y actualizó el programa.

El ministerio añadió que el nuevo enfoque metodológico promueve estrategias activas como estudios de caso, resolución de problemas y análisis de situaciones reales, buscando un uso más eficiente del tiempo de clase sin sacrificar contenidos fundamentales, tal como también lo precisó este diario en la nota de este miércoles 18 de febrero.

En cuanto a la fecha de implementación, el Meduca indicó que a partir de este año el currículo entra en un periodo de validación, y así se precisó en el reporte periodístico.

La institución subrayó que se trata de un proceso participativo orientado a garantizar que el currículo responda tanto a los fundamentos científicos de la disciplina como a la realidad educativa del país.

En cuanto a las críticas relacionadas con la ausencia de educación ambiental, el ministerio afirmó que esta sí está incluida de manera transversal y no como un bloque aislado. Explicó que el rediseño curricular adopta un enfoque transversal en el que los principios ambientales y de sostenibilidad atraviesan todo el programa, lo mismo que se plasmó en la noticia.

Indicó además que se incorpora explícitamente la química verde, promoviendo procesos y productos más seguros, reducción de residuos, uso eficiente de recursos y prevención de la contaminación. Estos principios, aseguró, se trabajan en temas como reacciones químicas, procesos industriales, nuevos materiales, energía y análisis de impacto ambiental.

El Meduca también recordó que cuenta con una Dirección Nacional de Educación Ambiental que desarrolla actividades durante el año escolar desde preescolar hasta educación media.

Frente a los señalamientos de la entidad, La Estrella de Panamá reitera que realizó las consultas formales correspondientes y consignó en el reportaje la respuesta oficial del ministerio de manera textual, tal como fue remitida por la institución y publicada íntegramente.

Asimismo, como parte de su labor periodística, este medio consultó a diversas fuentes para ofrecer a los lectores una visión amplia, plural y contextualizada de un tema que continúa generando debate en el país.