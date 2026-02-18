PIB de Panamá crece 4.2 % hasta el tercer trimestre 2025 y supera las proyecciones

La economía panameña mantiene un ritmo de expansión que la coloca en línea —e incluso ligeramente por encima— de las proyecciones oficiales y de organismos internacionales para el cierre del año 2025. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.2 % entre enero y septiembre de 2025, alcanzando $61,189.7 millones, lo que representa un aumento absoluto de $2,463.8 millones frente al mismo período de 2024. Solo en el tercer trimestre, el PIB sumó $20,810.1 millones, con un incremento interanual de 3.9 % ($774.1 millones adicionales).

Sectores que empujan el crecimiento

El mayor dinamismo provino de Transporte, almacenamiento y correo, que creció 15.3 % entre enero y septiembre y 8.5 % en el tercer trimestre. Destacaron las operaciones del Canal de Panamá, con mayores ingresos por peajes y servicios a naves, además del transporte aéreo y el sistema portuario (contenedores TEU +3.3 % y carga a granel +3.9 %). Hoteles y restaurantes avanzaron 5.9 % en el acumulado y 9.9 % en el trimestre, gracias al aumento en la entrada de turistas y al mayor consumo en restaurantes y servicios de hospedaje. Las actividades financieras y de seguros crecieron 5.5 % en el período, impulsadas por el desempeño del Centro Bancario Internacional, mayores comisiones y expansión de créditos al sector privado. El comercio al por mayor y menor aumentó 3.1 % entre enero y septiembre (4.2 % en el trimestre), respaldado por mayores ventas minoristas de alimentos, bebidas, textiles y automóviles, aunque la Zona Libre de Colón registró caída por menor reexportación de productos químicos y eléctricos. La construcción mostró un crecimiento acumulado de 2.2 %, apoyada principalmente en edificaciones residenciales. También aportaron positivamente: actividades inmobiliarias y empresariales (+3.7 %); enseñanza privada (+3.1 %); servicios domésticos (+3.2 %); electricidad y agua (+2.9 %); e impuestos sobre la producción netos de subsidios (+2.0 %).

Sectores con retrocesos

El sector agropecuario cayó 0.9 % en el acumulado y 4.9 % en el trimestre, afectado por la exportación de banano (-78.0 %), el cultivo de melón (-99.4 %), la producción de leche (-15.1 %) y las exportaciones de pescado (-39.1 %). Las industrias manufactureras crecieron apenas 0.8 % en el acumulado y retrocedieron 1.3 % en el trimestre, debido a menor procesamiento de pescado, lácteos y bebidas.

En contraste con las proyecciones