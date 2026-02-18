PIB de Panamá crece 4.2 % hasta el tercer trimestre 2025 y supera las proyecciones

El resultado acumulado de 4.2 % se compara favorablemente con las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), que proyecta un crecimiento de 4 % para 2025, impulsado por la consolidación fiscal, la reforma del sistema de pensiones (CSS) y sectores estratégicos como logística, construcción y servicios.A nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Panamá crezca 4 % en 2025 y 2026; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima una expansión de 3.8 % en 2025 y una cifra similar en 2026; mientras que el Banco Mundial proyecta que Panamá habría cerrado 2025 con 3.9 % y anticipa 4.1 % en 2026 y 2027. Las cifras del INEC muestran que, pese a debilidades puntuales en agro y manufactura, el modelo económico panameño sigue apoyado en logística, servicios financieros, turismo y comercio, sectores que mantienen la expansión por encima o en línea con las proyecciones del MEF y los organismos multilaterales. Con un crecimiento acumulado de 4.2 % hasta septiembre, Panamá confirma una senda de crecimiento sólida, -pese al impacto del cierre de la mina y a un entorno internacional moderado- y su posición como una de las economías más dinámicas de América Latina en 2025.