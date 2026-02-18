¿‘Incongruencia’ o ‘fortalecimiento del conocimiento’?; sectores debaten minería en el pensum de química

La reciente actualización del Programa Curricular de Química, que incluye la minería dentro de su contenido para duodécimo grado, ha vuelto a colocar a la minería en el centro del debate entre diversos sectores de la población y docentes por estimarla como una decisión inconsulta. El documento, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, incorpora el estudio de la minería en Panamá dentro del eje ‘Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos’, en el programa de química, una materia obligatoria en el bachiller de ciencias. El cambio coincide con un momento de alta sensibilidad social tras las protestas masivas contra la actividad extractiva. El Ministerio de Educación (Meduca) defendió el programa señalando que responde a una actualización “en coherencia con las tendencias actuales de la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible”. La reforma se encuentra actualmente en periodo de validación, etapa en la que los docentes pueden formular observaciones antes de su aprobación definitiva. Sin embargo, la entidad no precisó cuándo entraría en vigor el nuevo pénsum.

Minería en el aula

El plan propone actividades como investigaciones documentales sobre nuevos materiales metálicos en los sectores aeroespacial, médico y energético. La elaboración de infografías o videos bajo el tema “El metal del futuro y su impacto en Panamá”; y debates en clase en torno a la pregunta: “¿Son los nuevos materiales una solución o un nuevo problema ambiental?”, cita el “Programa curricular de Química”. El enfoque busca promover metodologías activas como el análisis de casos y la resolución de problemas vinculados al contexto productivo y regulatorio nacional, contestó el Meduca a La Estrella de Panamá el pasado sábado.

Pero, para sectores ambientalistas, la discusión va más allá de lo pedagógico sino como se define el desarrollo económico del país. “Es totalmente incongruente” con la realidad histórica y productiva del país, consideró el ecologista Olmedo Carrasquilla. “Panamá no tiene una cultura extractiva minera. Eso hay que dejarlo claro. Panamá tiene otros sectores productivos que han inyectado permanentemente a la economía nacional: el sistema portuario, el sector logístico vinculado al Canal interoceánico, los servicios y el turismo. Son actividades practicadas por décadas por distintas generaciones”, añadió el también comunicador social de Voces Ecológicas. Incluir la minería dentro del sistema educativo como parte de la formación científica puede enviar un mensaje equivocado sobre el modelo de desarrollo que el país pretende impulsar señaló Carrasquilla. “La minería está incluida en la Constitución y el Gobierno la está tomando como un tema nacional. Entonces hay que ser responsables: incluir esta temática a través de una reforma requiere un debate que no solo involucra al sector educativo, sino también a otros sectores productivos y a la ciudadanía organizada y no organizada”, señaló. Otra voz crítica es el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, quien también habló con La Decana sobre este tema. El docente señaló que le parece “sospechoso” que este eje temático sea introducido en la matería de química, cuando uno de los pilares de esta materia es la preservación del ecosistema. ”Una actualización [del pensum] también pude ser un retroceso. Esta es la politización de la materia de química y nos preocupa de sobremanera”, expresó. Asimismo, el dirigente señaló que en el país no existen estudios integrales sobre minería, y que no todos los profesores de química tienen la especialización ni conocen a fondo este sector. “Hay que ver si se ha educado a los profesores en este tema, y si el nuevo contenido curricular es tendencioso, para generar una opinión específica en los estudiantes”. El educador planteó que la minería a cielo abierto en Panamá no es el mismo escenario de países mineros como Chile o Perú, por lo que agregar el tema minero a la materia de química le parece peligroso. Por otro lado, Zorel Morales, de la Camara Minera de Panamá (Camipa), destacó que la educación nacional debe abordar los temas vinculados a los recursos naturales con rigor académico y base científica. “En el contexto nacional y mundial actual, fortalecer el conocimiento técnico contribuye a un debate público más informado y responsable”, argumentó y descartó que el gremio haya asesorado al Meduca en esta materia. “Como gremio respetamos plenamente la independencia del sistema educativo”, añadió Morales quien destacó su disposición a colaborar.

Acusaciones de ‘adoctrinamiento’