Contraloría restringe portal de refrendos del Estado y elimina el anonimato

Ante estos cambios, la CGR expuso en su portal que <i>'en cuanto al proceso de registro de usuarios, este se mantiene con el propósito de identificar de forma dinámica los patrones de consulta que se aparten del comportamiento regular y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio. Este mecanismo permitirá restringir únicamente estos accesos anómalos, sin afectar a los usuarios legítimos que actúan de buena fe'</i>, según un comunicado de la entidad que aparece como <i>'notificación del sistema' </i>al ingresar al portal.El comunicado añade que, tras<i> 'labores de seguimiento y monitoreo'</i>, la funcionalidad de la plataforma fue restablecida. No obstante,<b> hasta el cierre de esta nota, diversos usuarios reportaron dificultades para acceder, tal como se indicó previamente</b>.A juicio de la abogada digital Hernández Pérez, <b>la CGR no debería recolectar patrones de búsqueda de los ciudadanos</b> —asociados a nombre y cédula—, en virtud del principio de confidencialidad que rige la protección de datos personales.Expertos en computación indicaron a este medio que, precisamente, el proceso descrito en el comunicado —relativo a la identificación de patrones— implicaría la implementación interna de sistemas de alerta, lo que eventualmente podría derivar en acciones cuando se trate de consultas vinculadas a información potencialmente sensible o de alto impacto público.