Foro público evaluará ensanche de la Vía Omar Torrijos

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) convocó para el 26 de febrero un foro público en el Gimnasio de Paraíso, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., para presentar y someter a consulta ciudadana el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto de rehabilitación y ensanche de la Vía Omar Torrijos, entre Corozal y Red Tank. La actividad forma parte del proceso de evaluación del EsIA de Categoría III —la clasificación más exigente— que el Ministerio de Ambiente admitió el 19 de enero. En esta etapa, el proyecto enfrenta revisión técnica y escrutinio público antes de que la entidad emita una decisión final. El foro público del 26 de febrero permitirá a residentes, organizaciones y especialistas examinar los hallazgos técnicos y ambientales, así como plantear observaciones formales. En proyectos de Categoría III, la participación ciudadana constituye un requisito esencial. Las observaciones pueden derivar en ajustes al diseño, nuevas condiciones de mitigación o requerimientos adicionales antes de la resolución del Ministerio de Ambiente. El ensanche de la Vía Omar Torrijos se perfila como una obra estratégica para la movilidad del área metropolitana. Sin embargo, su viabilidad definitiva dependerá del equilibrio entre desarrollo vial, protección ambiental y salvaguarda de las operaciones del Canal de Panamá.

Una obra de $89 millones

El proyecto contempla el diseño y construcción para ampliar a cuatro carriles (dos por sentido) un tramo de 6.80 kilómetros. Incluye una ciclovía de 3 metros de ancho, un nuevo puente vehicular sobre el río Cárdenas, intercambiadores en Red Tank y Ciudad del Saber, y retornos a desnivel. La inversión estimada asciende a $ 89,1 millones. Según los informes técnicos —plasamados en la inspección 004-2026 y Evaluación de la Regional Metropolitana 002-2026— la obra presenta una tasa interna de retorno social de 38.74%, lo que la califica como socialmente rentable desde el punto de vista económico.

Dos realidades: Corozal y Red Tank