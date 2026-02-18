El Congreso de Perú elige nuevo presidente en medio de crisis política

Horas antes de la votación del nuevo presidente del Perú, Jerí manifestó que volverá a sus funciones como congresista y aseguró que deja el cargo 'con el corazón lleno y en paz', al tiempo que reanudará su labor en el Parlamento con el fin de seguir trabajando por un 'Perú seguro y digno para todos'.'Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor (...) No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega (...) Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro', señaló Jerí mediante un mensaje en la red social TikTok. En él, apuntó que se queda con 'el cariño de la gente' y reconoció estar en deuda con las regiones que no logró visitar como mandatario en ejercicio.Jerí no asistió a la votación para elegir a su sucesor.