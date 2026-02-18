Aumenta en 1.586 personas el número de beneficiarios de subsidios sociales

Unos 54,1 millones de dólares en subsidios para programas sociales serán pagados este marzo por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de acuerdo a cifras oficiales. De las 186.225 personas que serán beneficiadas, 147.136 (79.01%) son mujeres.

Las cifras se desprenden de publicaciones del Mides sobre los Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que comprenden Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan).

Las provincias que reciben el mayor número de estos beneficios son Panamá ($9,1 millones), Chiriquí ($8 millones), y Veraguas ($6,9 millones). Entre las comarcas indígenas, destaca la comarca Ngäbe Buglé con 5,8 millones de dólares, superando por mucho a la comarca Guna Yala ($856 mil) y la comarca Emberá-Wounaan (657 mil).

Los PTMC son programas que buscan aliviar problemáticas sociales, ayudando a adultos mayores sin pensión a jubilación (120 a los 65), brindando apoyo económico a familias en condición de vulnerabilidad (Red de Oportunidades), a personas con discapacidad (Ángel Guardián) o facilitando el acceso a comida (Bono Alimenticio). La meta en papel es aliviar la carga social para que las familias puedan salir de su condición de vulnerabilidad. Pero en la práctica, el número de personas sigue aumentando.

Entre julio de 2024 y diciembre de 2025, el Mides incorporó a 6.142 panameños a estos programas, pagando un monto de 1,8 millones de dólares. “La incorporación de estos nuevos beneficiarios representa un acto de justicia social y un avance significativo en el compromiso del Gobierno Nacional de ampliar la cobertura de los programas sociales hacia sectores históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad”, justificó la institución a través de un comunicado compartido este miércoles 18 de febrero. “Los PTMC no solo brindan apoyo económico, sino que también promueven la inclusión productiva mediante la participación en proyectos y emprendimientos sostenibles que fortalecen la autonomía de las familias beneficiarias”, añade.

Los PTMC son unos de muchos subsidios que paga el Estado panameño en distintos sectores y que pesan sobre las finanzas públicas con más de 2 mil millones de dólares en el presupuesto anual.

“Se tienen que revisar los subsidios. Tenemos que parar ya efectivamente y tomar una decisión de cuáles son los subsidios que verdaderamente son productivos y los que no son productivos”, manifestó el economista Olmedo Estrada. “Aquí nosotros también estamos subsidiando gasolina, estamos subsidiando empresas improductivas, estamos subsidiando a mucha gente que verdaderamente puede trabajar, que puede buscar la forma de recibir ingresos y están aprovechándose de una política pública que verdaderamente no es acertada en este momento y que realmente se necesitan hacer los cambios necesarios”, cuestionó.

Estrada cuestionó la administración de las finanzas públicas, enfatizando la necesidad de reducir el déficit fiscal en vez de depender de financiamiento externo y seguir abultando la deuda nacional.

“Insisten en mantener todos los subsidios, pese a que ya ellos saben que hay un problema de ingresos, que hay un problema de la capacidad de poder atender todo el gasto público, se pidió contención del gasto, se pidió incluso rebajar el gasto público y todavía no vemos una política pública certera que verdaderamente nos lleve a reducir el gasto público”, declaró el expresidente del Colegio Nacional de Economistas. “Ya lo vimos en el presupuesto, de 30 mil millones subió a 34 mil, ojalá nos equivoquemos nosotros y que al final ese presupuesto se pueda cumplir tanto con los ingresos como los gastos, que vamos a rebajar o reducir ese déficit fiscal que existe, ojalá que no tengamos que recurrir a buscar financiamiento para cubrir un déficit fiscal que a todas luces se veía que se podía proyectar”, puntualizó.