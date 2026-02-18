  1. Inicio
Agencia EFE
  • 18/02/2026 08:05
Videos

Video: Octavo cambio presidencial que vive Perú

Perú
José Jerí Oré
El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016
