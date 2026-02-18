miércoles 18 febrero 2026
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Cepanim
Multimedia
Videos
18/02/2026 08:05
18/02/2026 08:05
Videos
Video: Octavo cambio presidencial que vive Perú
Perú
José Jerí Oré
El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016
Video: Exportaciones panameñas mantienen estabilidad pese al arancel del 10% de EE.UU
Videos
Transformación digital en Centroamérica: el desafío ya no es eficiencia, sino crecimiento
Videos
Omar Fernández: ‘Ni para la derecha ni para la izquierda: para adelante, con pragmatismo’
Videos
Sismo de magnitud 5.2 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica
Video: Octavo cambio presidencial que vive Perú
Bono permanente a jubilados y pensionados: conoce el calendario de pagos 2026
Video: Exportaciones panameñas mantienen estabilidad pese al arancel del 10% de EE.UU
Convención Marítima será el 7 de mayo: el sector aporta 25 % del PIB del país
Luego del evento principal se reportaron dos replicas.
(
Tomado de redes
)
Sismo de magnitud 5.2 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica
Nacional
De cara a la revisión de octubre, Gapifi y Cosip coincide en que la clave será el lobby diplomático liderado por la Cancillería en conjunto con el equipo técnico del MEF.
(
Archivo | La Estrella de Panamá
)
Mulino mantiene veto a empresas de la UE; sector privado critica listas fiscales
Nacional