Convención Marítima será el 7 de mayo: el sector aporta 25 % del PIB del país

Panamá se prepara para capitalizar su principal fortaleza económica: la actividad marítima. Con un aporte cercano al 25 % del Producto Interno Bruto, el país busca convertir la Convención Marítima de las Américas 2026 en una plataforma para atraer inversión, ampliar servicios logísticos y reforzar su papel dentro de las cadenas globales de suministro.

El respaldo oficial fue coordinado en una reunión entre la viceministra de Comercio Exterior, Astrid Ábrego, y el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, donde el Ministerio de Comercio e Industrias confirmó su apoyo estratégico al evento. Más allá de un congreso sectorial, la cita es vista como un instrumento de política económica para dinamizar el hub logístico nacional.

La lógica es clara: la industria marítima conecta a Panamá con más de 140 rutas y 160 países, por lo que cada expansión del ecosistema —puertos, servicios auxiliares, financiamiento marítimo o tecnología— tiene efectos multiplicadores sobre el comercio, el empleo y la inversión.

Por ello, el Gobierno impulsará la participación de compañías establecidas bajo el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales, particularmente aquellas vinculadas a logística, transporte y servicios marítimos. El objetivo es que el evento no solo convoque actores, sino que genere decisiones de inversión.

“Desde el MICI mantenemos el compromiso de promover espacios que fortalezcan la competitividad y generen nuevas oportunidades de inversión para el sector”, señaló Ábrego, destacando además encuentros interinstitucionales para mejorar eficiencia operativa y clima de negocios.

Para el sector privado, la convención representa una herramienta de posicionamiento. Gómez afirmó que el respaldo institucional contribuye al desarrollo sostenido de la industria, en un contexto en el que la competencia entre hubs logísticos regionales se intensifica.

La Convención Marítima de las Américas 2026 se celebrará el 7 y 8 de mayo en el Megapolis Convention Center, con más de 400 participantes de 40 países entre navieras, operadores portuarios, astilleros, inversionistas y proveedores tecnológicos.

El reto para Panamá será convertir el encuentro en algo más que un foro: en un catalizador de negocios que amplíe el valor agregado del sector y profundice su impacto económico, consolidando la logística como eje estructural del crecimiento nacional.