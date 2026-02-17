Minería se impone en las aulas: eje será obligatorio para estudiantes de duodécimo grado

El plan propone, entre otras dinámicas, una investigación documental y análisis de casos sobre la producción y aplicación de nuevos materiales metálicos en sectores como el aeroespacial, médico y energético. También plantea la elaboración de una infografía o vídeo explicativo bajo el tema ‘El metal del futuro y su impacto en Panamá’.Además, se sugiere la organización de un debate en clase con la pregunta: '¿Son los nuevos materiales una solución o un nuevo problema ambiental?'. El enfoque apunta a vincular los conceptos químicos con el contexto productivo y regulatorio nacional.'El nuevo enfoque metodológico promueve estrategias más activas como estudio de casos, resolución de problemas y análisis de situaciones reales', explicó la entidad a este diario.