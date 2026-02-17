Minería se impone en las aulas: eje será obligatorio para estudiantes de duodécimo grado

En medio de un escenario convulso para el sistema educativo panameño, marcado por una nueva reforma tras años de rezago, jornadas de capacitación docente de cara al inicio del año lectivo y gremios que aún exigen la restitución de educadores destituidos, el Ministerio de Educación (Meduca) introduce ajustes que ya generan resistencia. La Estrella de Panamá tuvo acceso al Programa Curricular de Química, cuyos contenidos fueron actualizados el año pasado. El documento incorpora la minería en Panamá como uno de los ejes de estudio dentro de la ‘Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos’ para los estudiantes de duodécimo grado, una decisión que reabre el debate en las aulas sobre una actividad que ha polarizado al país. Al consultar al Meduca sobre este cambio, el ministerio sostuvo que este se da ‘en coherencia con las tendencias actuales de la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible’. Actualmente el cambio en el pénsum se encuentra en periodo de validación. Según el Meduca, durante esta etapa, los docentes deberán realizar observaciones y aportar sugerencias “que permitan fortalecer el programa antes de su consolidación definitiva”. A pesar de que este medio preguntó al Meduca desde cuando este cambio sería efectivo, la entidad no brindó una respuesta clara ni apuntó a alguna fecha específica.

Contenidos y actividades

El plan propone, entre otras dinámicas, una investigación documental y análisis de casos sobre la producción y aplicación de nuevos materiales metálicos en sectores como el aeroespacial, médico y energético. También plantea la elaboración de una infografía o vídeo explicativo bajo el tema ‘El metal del futuro y su impacto en Panamá’. Además, se sugiere la organización de un debate en clase con la pregunta: “¿Son los nuevos materiales una solución o un nuevo problema ambiental?”. El enfoque apunta a vincular los conceptos químicos con el contexto productivo y regulatorio nacional. ”El nuevo enfoque metodológico promueve estrategias más activas como estudio de casos, resolución de problemas y análisis de situaciones reales”, explicó la entidad a este diario.

Rechazo desde el magisterio

La inclusión del componente minero no pasó desapercibida entre los educadores. Armando Guerra, del Frente de Acción Magisterial (FAM), confirmó a La Decana que el gremio estaba al tanto del contenido y calificó la medida como “una acción inconsulta”. “En el magisterio nos oponemos a este cambio. Hay una doble intención y quieren hacerle creer a los jóvenes [que la minería en el país] está bien”, expresó Guerra. Asimismo expresó que esta decisión incumple con parte del artículo 9 de la actual Ley Orgánica de Educación que determina que uno de los fines de la educación panameña es “fomentar los conocimientos en materia ambiental con una clara conciencia y actitudes conservacionistas del ambiente y los recursos naturales de la nación y del mundo”. Por su parte, el Meduca reconoció que la educación ambiental no figura como un bloque independiente dentro del nuevo pénsum. Aunque señalan que la reforma adopta un enfoque transversal basado en principios de sostenibilidad, incorporando contenidos como la química verde dentro de la asignatura. No obstante, más allá de estas menciones puntuales, el plan no contempla otros espacios específicos en los que se aborden de forma sistemática los temas vinculados al medio ambiente.

Distancia entre magisterio y Meduca

Guerra también abordó la relación del gremio con el proceso de transformación educativa. Según explicó, FAM declinó la invitación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, para participar en las mesas de trabajo sobre las modificaciones a la Ley Orgánica de Educación. No obstante, aseguró que sí presentarán propuestas en el espacio habilitado por la Asamblea Nacional, específicamente en la Subcomisión de Educación, presidida por el diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos. Hasta ahora, la instancia legislativa ha celebrado una sola reunión para abordar este asunto. Para el dirigente, el diálogo directo con la titular del Meduca, Lucy Molinar, es inviable en el contexto actual. Considera que es “imposible conversar con la ministra Molinar”, sobre todo mientras persista la situación de los docentes destituidos tras las huelgas desarrolladas durante parte del primer trimestre del año pasado. Cabe recordar que una de las principales consignas de los sindicatos de maestros en esas jornadas fue el rechazo a la minería a cielo abierto y la exigencia de la salida de empresas dedicadas a la extracción de metales en el país. Aunque los gremios mantienen sus acciones en defensa de los educadores separados del cargo, el panorama no es alentador. “No tenemos mayor esperanza que el gobierno nos escuche”, afirmó Guerra.

La visión desde la Asamblea

Desde el Legislativo, la lectura es distinta. El presidente de la Subcomisión de Educación también se refirió a la actualización del programa de química y defendió la pertinencia del nuevo eje temático. Según Bloise, la presencia de la minería en el contenido no responde a la existencia o no de proyectos activos en el territorio nacional. “Los estudiantes deben aprender sobre qué es la actividad minera y qué instrumentos jurídicos la regulan, incluyendo la moratoria minera, por ejemplo”, señaló. A su juicio, la clave estará en el abordaje pedagógico. Sostiene que corresponderá a los docentes desarrollar el tema con una perspectiva crítica y objetiva, de modo que los alumnos puedan comprender tanto los aspectos técnicos como los marcos legales y ambientales vinculados a la actividad extractiva. De acuerdo a la última encuesta de Vea Panamá, publicada en La Estrella de Panamá en enero pasado, y realizada por Prodigius Consulting, un 64,9% de la población del país se opone a la reapertura de la mina de cobre, que opera First Quantum Minerals, ubicada en el bosque protegido de la provincia de Colón, impulsado por preocupaciones ambientales y desconfianza en el Estado.