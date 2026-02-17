Mulino mantiene veto a empresas de la UE; sector privado critica listas fiscales

Moreno destacó que Panamá es la segunda economía de mayor crecimiento en el hemisferio, después de República Dominicana, a pesar de desafíos como el cierre de la mina y la pandemia. 'Nuestra oferta de servicios al mercado internacional es sólida', dijo.De cara a la revisión de octubre, Gapifi y Cosip coinciden en que la clave será el lobby diplomático liderado por la Cancillería en conjunto con el equipo técnico del MEF, para exponer los avances panameños ante el Parlamento Europeo y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.El presidente de Gapifi destacó que el país camina en la dirección correcta, reforzando la agilización de avances técnicos para la revisión de octubre. Resaltó que Panamá ya logró salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la lista de lavado de activos de la UE, y que ahora el enfoque está en la lista de no cooperación fiscal.Moreno enfatizó la importancia de la nueva Ley de Sustancia Económica y la necesidad de consensuarla con todos los sectores antes de que llegue a la Asamblea: 'La redacción debe ser acorde con las necesidades económicas del país y su territorialidad'. Además, subrayó que Panamá demostró su transparencia al ser avalado recientemente por Estados Unidos y al lograr acuerdos con países como Ecuador y Chile.