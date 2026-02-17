Leche para el desayuno escolar será nacional y costará unos $15 millones

La leche para el desayuno escolar saludable tendrá un costo de más de 15 millones de dólares. El acto público, disponible en el portal Panama Compra, tiene un precio estimado de 16,5 millones de dólares para la compra de unas 38,4 millones de unidades de leche semidescremada que será dispensada en centros escolares a nivel nacional.

El 10 de febrero se realizó el acta de apertura de propuestas. La empresa Estrella Azul presentó una propuesta de 16 millones de dólares, mientras que el Consorcio Nevada-Dicarina presentó una propuesta por 15,6 millones de dólares.

Esta leche llegaría a unos 247.468 estudiantes en 877 centros educativos del país, muchos de los cuáles dependen del programa de alimentación del Ministerio de Educación (Meduca).

“El pliego de cargos establece parámetros nutricionales y técnicos claramente definidos, entre ellos, que el producto debe ser leche de vaca 100% natural, fresca, fluida y de producción nacional. Estos requisitos son verificados por Meduca, mediante análisis de laboratorio que garantizan el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad exigidos para la alimentación de nuestros estudiantes”, detalló el ministerio en un comunicado oficial. En el mismo desmintieron informaciones que circulaban sobre el origen de la leche. “Reiteramos de manera enfática que en ninguna parte del pliego de cargos se contempla el uso de leche en polvo importada para el procesamiento del vaso de leche o sus derivados. Cualquier afirmación en ese sentido es falsa y carece de sustento”.

La directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, Gilda Montenegro, compartió con La Estrella de Panamá que el presupuesto estimado para los distintos programas de alimentación este año es de unos 50 millones de dólares.

“La leche, crema, galleta y el almuerzo escolar saludable también están en línea. En el componente digamos de servicios de alimentación escolar, lo que podemos controlar nosotros que son los comedores escolares o las cocinas escolares, ya estamos comprando el tema de los equipos y utensilios de cocina para potenciar o tratar de equipar todas nuestras escuelas. En almuerzo escolar van a haber 2.001 centros educativos beneficiarios y más de 280.000 estudiantes en todo el país, las 16 regiones educativas van a estar impactadas”, adelantó.

En el pliego de cargos se anexan ejemplos del menú cíclico que se usa en las escuelas. Por ejemplo, en el día 1 se ofrece: Pan michita/bolita; huevo hervido; leche semidescremada (simple); y guineo. Las frutas se cambian cada día y se introducen alimentos como tortilla asada, hojuelas de maíz y la galleta nutricionalmente mejorada.

“El 96% de nuestra comida es de producción nacional y compramos al productor nacional. Lo que ya tenemos que importar son algunas cosas como el ajo, que aquí no se produce, las lentejas o los aceites”, detalló Montenegro.