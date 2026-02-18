Sismo de magnitud 5.2 sacude la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica

Personal del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó la madrugada de este miércoles 18 de febrero sobre un sismo de magnitud 5.2.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 4:06 a.m. (hora de Panamá) y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial.

El epicentro fue localizado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a aproximadamente 13 kilómetros al noroeste del distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Luego del evento principal se reportaron dos replicas, la primera a las 4:21 a.m. de una magnitud de 3.1 y la segunda fue a las 6:08 a.m. de 4.1, detalló la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas.

El informe se mantiene en estado preliminar, por lo que los datos podrían ser actualizados en las próximas horas conforme avance el análisis técnico.

Se recomienda a la población mantener la calma y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.