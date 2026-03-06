Lilian Tintori denuncia saqueo y destrucción de su casa en Caracas y señala a Delcy Rodríguez

La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció este viernes 6 de marzo que su vivienda en Caracas fue saqueada y destruida, llevándose lo que estaba dentro incluido los recuerdos de matrimonio y los de sus tres hijos además de otros artículos personales como mesas de noche, libros, vírgenes y rosarios, y hasta sus mascotas como perros y loros.

“Se llevaron las cosas más sagradas. No es una casa, es un hogar. Esto duele mucho porque la casa está ahí y tenemos la esperanza de volver. (...) Esto le está pasando a varias familias de Venezuela. No es la primera casa que se roban, han vaciado varias casas, unas las convierten en centros de tortura y otras las remodelan y ahí viven amigos de Delcy Rodríguez”, dijo Tintori con la voz entrecortada en un video de Instagram, en el que intercala imágenes de la estructura domiciliaria desordenada en su interior.