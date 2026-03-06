Lilian Tintori denuncia saqueo y destrucción de su casa en Caracas y señala a Delcy Rodríguez

La esposa del líder opositor venezolano <b><a href="/tag/-/meta/leopoldo-lopez">Leopoldo López</a></b>, <b>Lilian Tintori</b>, denunció este viernes 6 de marzo que su vivienda en <b>Caracas</b> fue <b>saqueada y destruida</b>, llevándose lo que estaba dentro incluido los recuerdos de matrimonio y los de sus tres hijos además de otros artículos personales como mesas de noche, libros, vírgenes y rosarios, y hasta sus mascotas como perros y loros.'Se llevaron las cosas más sagradas. No es una casa, es un hogar. Esto duele mucho porque la casa está ahí y tenemos la esperanza de volver. (...) Esto le está pasando a varias familias de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>. No es la primera casa que se roban, han vaciado varias casas, unas las convierten en centros de tortura y otras las remodelan y ahí viven amigos de <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>', dijo <b>Tintori</b> con la voz entrecortada en un <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/liliantintori/reel/DVjGhMlDrQO/?hl=es" target="_blank">video</a> de <b>Instagram</b>, en el que intercala imágenes de la estructura domiciliaria desordenada en su interior.