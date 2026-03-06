  1. Inicio
Lilian Tintori denuncia saqueo y destrucción de su casa en Caracas y señala a Delcy Rodríguez

La esposa del opositor venezolano, Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció los hechos este viernes 6 de marzo.
Por
José Vilar
  • 06/03/2026 18:52
La opositora venezolana Lilian Tintori denunció que su vivienda en Caracas fue saqueada y destruida, asegurando que se llevaron pertenencias personales y recuerdos familiares

La esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció este viernes 6 de marzo que su vivienda en Caracas fue saqueada y destruida, llevándose lo que estaba dentro incluido los recuerdos de matrimonio y los de sus tres hijos además de otros artículos personales como mesas de noche, libros, vírgenes y rosarios, y hasta sus mascotas como perros y loros.

“Se llevaron las cosas más sagradas. No es una casa, es un hogar. Esto duele mucho porque la casa está ahí y tenemos la esperanza de volver. (...) Esto le está pasando a varias familias de Venezuela. No es la primera casa que se roban, han vaciado varias casas, unas las convierten en centros de tortura y otras las remodelan y ahí viven amigos de Delcy Rodríguez”, dijo Tintori con la voz entrecortada en un video de Instagram, en el que intercala imágenes de la estructura domiciliaria desordenada en su interior.

Dichas imágenes, según Tintori, fueron filmadas por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes eran los responsables de custodiar a su esposo durante su arresto domiciliario.

En tal sentido, señaló como responsable del saqueo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y apuntó que no sería la primera vez que entran a su domicilio y que denunciaron aquella situación en 2022 ante instancias nacionales e internacionales.

“Entraron a la casa a nombre de Delcy Rodríguez, vaciaron la casa y la tumbaron. Las paredes están destruidas por dentro. (...) El daño ya está hecho y la destrucción ya está hecha, pero exijo que nos devuelvan nuestra casa (...) El silencio no es una opción y el mundo tiene que saber qué está haciendo realmente Delcy Rodríguez en Venezuela y tienen que saber que continúa el abuso, la persecución... Continúa la dictadura”, finalizó desde Madrid (España), donde vive junto a su familia en el exilio.

