Taylor Swift y Travis Kelce ponen en pausa su boda

La boda entre la superestrella del pop Taylor Swift y el destacado jugador de fútbol americano, Travis Kelce, una de las parejas más seguidas del espectáculo y el deporte, ha entrado en pausa, según múltiples reportes de medios internacionales.

La pareja, que se comprometió en agosto de 2025, había generado enormes expectativas con miras a una boda que muchos consideraban “el evento del año”; sin embargo, fuentes cercanas informan que los preparativos se han detenido temporalmente.

De acuerdo con reportes, la decisión de frenar la planificación se debe principalmente a que Kelce atraviesa un momento de incertidumbre personal y profesional, luego de una temporada difícil para su equipo y dudas sobre su futuro en la NFL.

En este contexto, Swift habría optado por priorizar el apoyo emocional y el bienestar de su prometido, dejando en pausa los planes matrimoniales.

Aunque los detalles oficiales no han sido confirmados por la pareja, varias versiones coinciden en que la pausa no implica una ruptura, sino más bien una decisión de darle espacio al momento actual antes de avanzar con la boda.

Los fans y medios han especulado también sobre otros factores que podrían estar influyendo en la situación, desde discusiones sobre acuerdos prenupciales hasta la necesidad de que Kelce aclare su futuro deportivo antes de dar un paso tan significativo.

Por ahora, el compromiso sigue vigente, pero sin una nueva fecha definida para el enlace. La pareja se mantiene en silencio sobre el tema, mientras sigue captando la atención del público y de los medios alrededor del mundo.