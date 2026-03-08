Rushan Abbas: la voz uigur que desafía a China mientras busca a su hermana desaparecida

Cuando Abbas habla de Estados Unidos, su voz cambia de tono. Dice que fue allí donde experimentó por primera vez algo que nunca había sentido en China: libertad.'Nunca me sentí parte del Estado chino', explicó. '¿Cómo puedes llamar ciudadanos a las personas y tratarlas como si fueran inferiores?'En Estados Unidos encontró algo que describe como una pieza faltante de su vida: un sistema donde la Constitución y los derechos individuales tienen significado real.Con el tiempo obtuvo la ciudadanía estadounidense. Y ese sentimiento de pertenencia —dice— se refleja incluso en su forma de vestir.Por eso no sorprende que, en una entrevista marcada por denuncias contra Pekín, apareciera vestida con los colores de la bandera estadounidense.Pero su historia con el activismo aún no estaba escrita.