Obispo católico detenido en San Diego por malversación de fondos y lavado de dinero

El obispo católico Emmanuel Shaleta fue detenido por autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba abandonar el país, en medio de una investigación por presuntos delitos financieros relacionados con la administración dela Iglesia.

De acuerdo con información de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, el religioso enfrenta ocho cargos por malversación de fondos y ocho cargos por lavado de dinero, además de un agravante por delito financiero de “cuello blanco”.

Según el comunicado oficial, los cargos corresponden a violaciones del Código Penal de California vinculadas al manejo irregular de recursos económicos. Tras su arresto, Shaleta fue trasladado a la Cárcel Central de San Diego, donde permanece detenido con una fianza fijada en 125.000 dólares, además de una retención adicional aprobada por la corte.

La investigación comenzó el 19 de agosto de 2025, cuando un representante de la Eparquía Católica de San Diego entregó a las autoridades documentos y una declaración que alertaban sobre un posible desfalco.

Según reportes del medio especializado The Pillar, el religioso habría estado bajo revisión del Vaticano por presuntas irregularidades financieras y habría presentado su renuncia a inicios de 2026, aunque ese punto no forma parte del comunicado oficial de las autoridades.

El mismo medio también mencionó acusaciones sobre presuntas visitas frecuentes a un club para adultos en la ciudad mexicana de Tijuana. Sin embargo, esas versiones no figuran entre los cargos presentados por las autoridades y se mantienen como señalamientos reportados en investigaciones periodísticas, no como acusaciones judiciales confirmadas.

Antes de su arresto, Shaleta había negado públicamente haber utilizado de forma indebida los fondos de la Iglesia y afirmó que el dinero había sido destinado a ayudar a personas necesitadas, asegurando además que era víctima de una campaña en su contra.

El caso continúa en proceso mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación sobre el presunto desvío de recursos y el origen de los fondos involucrados.