Cuestionan proyecto de ley sobre ‘idoneidad’ de los profesionales de las relaciones internacionales

Un proyecto de ley que busca regular el ejercicio de la profesión de relaciones internacionales de la República de Panamá se espera que sea discutido hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, en medio de advertencias de académicos y diplomáticos de carrera sobre sus posibles implicaciones, que podrían afectar a los internacionalistas.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 286, presentada por el diputado de Moca, Ernesto Cedeño, plantea entre los requisitos una flexibilidad para que cualquier persona con un título universitario pueda obtener la idoneidad, pese a no estar formada como profesional de las relaciones internacionales.

A diferencia de otras normativas de idoneidad que establecen como requisito tener un título de licenciatura específicamente ligado a la profesión sobre la cual será idónea la persona, la propuesta de ley solo exige que se tenga un título universitario y pasar un seminario ante un “consejo técnico”.

A juicio del catedrático en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (UP), Euclides Tapia, esta idoneidad permitiría laborar en instituciones públicas y privadas, lo que sería una “usurpación” de quienes tienen la formación especializada con un título de grado.

“De idoneidad no tiene nada, porque permite que todas las carreras puedan ejercer en los diferentes ministerios y entidades autónomas, inclusive en el exterior”, señaló Tapia.

Tapia agrega que la propuesta no está respetando el título ni la formación en relaciones internacionales, especialmente en momentos en que hay una mayor demanda de la disciplina debido a la crisis geopolítica que impacta al país.

Irving Arosemena, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la UP, expresó su rechazo a modificaciones que se estarían impulsando en paralelo al proyecto.

Arosemena advirtió que existe la intención de extender la idoneidad profesional en relaciones internacionales a egresados de otras carreras universitarias, lo que, a su juicio, desvirtúa el propósito original de la iniciativa.

Alertó que permitir que profesionales de cualquier disciplina obtengan esa idoneidad podría generar confusión sobre los requisitos para ingresar al servicio exterior y abrir espacios para nombramientos con criterios políticos.

“El ingreso a la carrera diplomática se logra mediante concursos convocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y no depende de la idoneidad profesional”, señaló.

Según el profesor, la posibilidad de ampliar la idoneidad a cualquier egresado universitario resultaría “contraria a la lógica de otras profesiones”, donde las certificaciones suelen estar reservadas a quienes poseen formación específica en la disciplina”, acotó.

Según el diputado Cedeño, la propuesta, que fue presentada en enero de 2025, busca “fortalecer” la carrera de Relaciones Internacionales.

La misma, tras polémicas sobre este mismo asunto, pasó a una subcomisión y se espera que esta semana sea discutida en la Comisión de Exteriores.

“Estamos ahora mismo necesitando personal capacitado, y vemos a todas las personas que salen de la universidad y requieren de esa idoneidad para que nos representen adecuadamente en el extranjero. Necesitamos gente como esta, precisamente en estos momentos, defendiendo los intereses de la patria”, señaló el diputado.