Pedro Varela asume como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile en presencia de Boric y Kast

Este lunes, en la Escuela Militar de Santiago, Pedro Raúl Varela Sabando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile para el período 2026-2030, en reemplazo del general Javier Iturriaga.

Varela, oriundo de Chiguayante tiene una trayectoria en operaciones terrestres, inteligencia militar y misiones internacionales, fue designado por el presidente Gabriel Boric.

La ceremonia contó con la presencia del mandatario y del presidente electo José Antonio Kast, en un gesto de unidad institucional en medio de la transición presidencial.

El nuevo jefe castrense se comprometió a liderar la modernización de la institución y fortalecer su vínculo con la sociedad civil.

La actividad contó con la presencia de altas autoridades de gobierno y se enmarca en el proceso de transición presidencial que culminará el próximo 11 de marzo.