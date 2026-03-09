Pedro Varela asume como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile en presencia de Boric y Kast

El traspaso de mando en el Ejército de Chile es clave porque simboliza la continuidad institucional, refuerza la estabilidad democrática y se da en un contexto de tensiones políticas durante la transición presidencial.El Ejército es una de las instituciones más relevantes en la historia política chilena. Un traspaso ordenado asegura que las Fuerzas Armadas se mantengan al margen de disputas partidistas y respalden la institucionalidad.El encuentro entre Boric y Kast, tras semanas de tensiones, fue interpretado como un gesto de unidad institucional en un momento clave para el país.