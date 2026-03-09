  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Pedro Varela asume como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile en presencia de Boric y Kast

Pedro Raúl Varela Sabando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile
Pedro Raúl Varela Sabando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 12:25
El traspaso es clave porque simboliza la continuidad institucional, refuerza la estabilidad democrática

Este lunes, en la Escuela Militar de Santiago, Pedro Raúl Varela Sabando asumió como nuevo comandante en jefe del Ejército de Chile para el período 2026-2030, en reemplazo del general Javier Iturriaga.

Varela, oriundo de Chiguayante tiene una trayectoria en operaciones terrestres, inteligencia militar y misiones internacionales, fue designado por el presidente Gabriel Boric.

La ceremonia contó con la presencia del mandatario y del presidente electo José Antonio Kast, en un gesto de unidad institucional en medio de la transición presidencial.

El nuevo jefe castrense se comprometió a liderar la modernización de la institución y fortalecer su vínculo con la sociedad civil.

La actividad contó con la presencia de altas autoridades de gobierno y se enmarca en el proceso de transición presidencial que culminará el próximo 11 de marzo.

El traspaso de mando en el Ejército de Chile es clave porque simboliza la continuidad institucional, refuerza la estabilidad democrática y se da en un contexto de tensiones políticas durante la transición presidencial.

El Ejército es una de las instituciones más relevantes en la historia política chilena. Un traspaso ordenado asegura que las Fuerzas Armadas se mantengan al margen de disputas partidistas y respalden la institucionalidad.

El encuentro entre Boric y Kast, tras semanas de tensiones, fue interpretado como un gesto de unidad institucional en un momento clave para el país.

VIDEOS
Lo Nuevo