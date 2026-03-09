Ifarhu revelará detalles del concurso de becas 2026

El Ifarhu ha estado en el centro del debate público en los últimos años tras diversos cuestionamientos relacionados con el otorgamiento de auxilios económicos a supuestos estudiantes que, según denuncias, no habrían utilizado estos fondos para sus estudios.En medio de estas investigaciones, el Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, de 37 años, luego de revocar las medidas cautelares personales que le habían sido impuestas inicialmente.Meneses permanece detenido en el centro penitenciario de Tinajitas y enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.De acuerdo con el proceso judicial, al exfuncionario se le investiga por los delitos de peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos, en un caso que guarda relación con el manejo de fondos dentro de la institución.