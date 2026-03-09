Ifarhu revelará detalles del concurso de becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que este lunes 9 de marzo realizará una conferencia de prensa para ofrecer detalles relacionados con el Concurso General de Becas 2026.

Durante el encuentro con los medios, el director general de la entidad, Carlos Godoy, tiene previsto explicar aspectos clave del proceso, especialmente lo relacionado con la etapa de preselección de los aspirantes.

Se espera que en la conferencia también se amplíe la información sobre cómo se desarrollará el procedimiento para los estudiantes que participarán en el concurso, incluyendo a aquellos con discapacidad que forman parte del programa de becas.