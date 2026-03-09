  1. Inicio
PANAMÁ

Ifarhu revelará detalles del concurso de becas 2026

El Ifarhu anunciará detalles del Concurso General de Becas 2026.
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/03/2026 12:36
Se espera que a través de conferencia de prensa se amplíe la información sobre cómo se desarrollará el procedimiento para los estudiantes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que este lunes 9 de marzo realizará una conferencia de prensa para ofrecer detalles relacionados con el Concurso General de Becas 2026.

Durante el encuentro con los medios, el director general de la entidad, Carlos Godoy, tiene previsto explicar aspectos clave del proceso, especialmente lo relacionado con la etapa de preselección de los aspirantes.

Se espera que en la conferencia también se amplíe la información sobre cómo se desarrollará el procedimiento para los estudiantes que participarán en el concurso, incluyendo a aquellos con discapacidad que forman parte del programa de becas.

Exdirector del Ifarhu enfrenta detención provisional por caso de auxilios económicos

El Ifarhu ha estado en el centro del debate público en los últimos años tras diversos cuestionamientos relacionados con el otorgamiento de auxilios económicos a supuestos estudiantes que, según denuncias, no habrían utilizado estos fondos para sus estudios.

En medio de estas investigaciones, el Tribunal Superior de Apelaciones ordenó la detención provisional del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, de 37 años, luego de revocar las medidas cautelares personales que le habían sido impuestas inicialmente.

Meneses permanece detenido en el centro penitenciario de Tinajitas y enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

De acuerdo con el proceso judicial, al exfuncionario se le investiga por los delitos de peculado doloso agravado y corrupción de servidores públicos, en un caso que guarda relación con el manejo de fondos dentro de la institución.

