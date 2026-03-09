Juicio Patrimonio Histórico: Defensa termina de presentar testigos

Este lunes 9 de marzo continuó el juicio por el caso de Patrimonio Histórico, Vía Domingo Díaz y Vía Brasil en el palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En esta ocasión se presentaron tres testigos llamados por la abogada defensora Raisa Bernal para dar su testimonio. Los primeros en presentarse fueron Rolando Burgos y Virgilio Chacón, expertos en contrataciones públicas que dieron declaraciones de forma conjunta. Le siguió Osvaldo Chanis, fiscalizador de la Contraloría General de la República.

Los testigos fueron cuestionados por los abogados defensores. El foco se centró en el testimonio de Chanis, quien recibió repreguntas por parte de las fiscales del Ministerio Público. Los abogados defensores utilizaron sus testimonios para establecer que las contrataciones públicas se hicieron de acuerdo a las normas establecidas por la ley, y que fueron recibidas a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el pliego de cargos.

De esta manera, ambas partes terminan con la presentación de pruebas y testimonios. A partir de este martes 10 de marzo deben comenzar los alegatos finales de las partes involucrados.

Primero presentará alegatos la Fiscalía, con un tiempo estimado de 5 horas (de acuerdo a fuentes judiciales). Le seguirá la parte querellante, que se espera tome unas dos horas para presentar sus respectivos alegatos.

Por último, le tocará a los abogados defensores, quiénes tendrán una hora por cada imputado para presentar sus alegatos finales. Si hay tiempo, la defensa comenzará sus alegatos el martes, pero dependiendo de cómo avance la presentación de la fiscalía y la parte querellante, y el criterio de la jueza encargada, podrían empezar el miércoles.

En este caso hay nueve personas imputadas por el presunto delito de peculado, entre ellas el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, otros exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y miembros de la comisión evaluadora encargada de evaluar los proyectos.

La investigación se centra alrededor de 5 proyectos de infraestructura: la restauración del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo, la ampliación de la Vía Domingo Díaz, los tramos 1 y 2 de la Vía Brasil y la Cinta Costera 3.

La jueza Águeda Rentería ha instruido que los medios de comunicación no pueden entrar a la audiencia, que tampoco es transmitida por el Órgano Judicial.