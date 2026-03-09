  1. Inicio
Video: Claudia López, exalcaldesa bogotana fue elegida candidata presidencial de coalición de centro

Colombia
Claudia López
Con el 88 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 501.344 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 38.265.
