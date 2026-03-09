Niña panameña Kai Liah Martínez es localizada en Costa Rica y reunida con su padre

La niña panameña Kai Lia Martínez Campos, de nueve años, fue localizada en Costa Rica y entregada a su padre, Jorge Martínez, en las instalaciones de la Embajada de Panamá en San José, tras un proceso de mediación diplomática y gestiones jurídicas que se extendieron por aproximadamente dos años. La Embajada de Panamá en Costa Rica informó mediante un comunicado que el procedimiento se desarrolló de manera exitosa y que la menor regresará a Panamá junto a su padre en las próximas horas. Según la sede diplomática, la entrega de la niña se realizó de forma voluntaria por parte de su familia materna y fue resultado de un proceso de diálogo coordinado por el embajador panameño Pacífico Escalona, con el objetivo de garantizar el interés superior de la menor. El caso tiene origen en una disputa de custodia. De acuerdo con la explicación de la familia paterna, una decisión judicial en Panamá había otorgado la guarda y crianza al padre, estableciendo a su vez un régimen de visitas para la madre. Sin embargo, durante uno de esos periodos de visita la menor fue trasladada fuera de su residencia habitual, lo que derivó en un proceso legal que activó mecanismos de cooperación internacional para su localización.

Abogada señala que se restableció el contacto familiar

La abogada de la familia paterna, Suky Yard, señaló que el reencuentro se produce después de un largo periodo sin contacto entre el padre y la menor. “En estos momentos los familiares, y especialmente su papá, se encuentran muy contentos después de tantos años sin saber del paradero de la niña ni tener comunicación con ella”, expresó. La jurista indicó que durante este tiempo se realizaron múltiples gestiones para lograr ubicar a la menor, incluyendo apoyo institucional de la embajada panameña en Costa Rica y asistencia jurídica y psicológica para la familia. “Han sido años muy difíciles para esta familia panameña, pero finalmente se logró que la menor esté nuevamente al lado de su padre”, sostuvo. Yard agregó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el estado de salud de la niña es bueno, aunque posteriormente podrían realizarse evaluaciones adicionales. La abogada también subrayó que el caso estuvo marcado por la vulneración del derecho de la menor a mantener contacto con su padre y con su familia paterna.

Búsqueda internacional