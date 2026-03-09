Niña panameña Kai Liah Martínez es localizada en Costa Rica y reunida con su padre

Durante los últimos dos años, familiares del padre emprendieron gestiones para localizar a la menor en distintos países de la región.Según relataron, las pistas llevaron a realizar recorridos en países como <b>Honduras, Guatemala y Costa Rica</b>, mientras las autoridades judiciales y diplomáticas mantenían la coordinación institucional del caso.La normativa panameña establece que la guarda y crianza de un menor puede ser solicitada por cualquiera de los progenitores y que el progenitor que no tenga la custodia conserva el derecho a un régimen de visitas.Este principio se fundamenta en el <b>interés superior del niño</b>, recogido en la legislación panameña y en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.Con la entrega de la menor en la sede diplomática panameña, el proceso concluye con el restablecimiento del contacto entre padre e hija y el retorno de la niña al país.