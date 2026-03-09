Minsa amplía cobertura de salud mental en Panamá con unidad móvil donada por ACNUR

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió una Unidad Móvil de Salud Mental donada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios psicológicos en distintas regiones del país, especialmente en comunidades vulnerables y de difícil acceso.

La implementación de esta unidad busca fortalecer la respuesta del Estado panameño en materia de salud mental, particularmente para personas en movilidad humana, refugiados y poblaciones que enfrentan barreras para acceder a atención especializada.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, agradeció la donación y destacó que Panamá ha avanzado en el fortalecimiento de la atención en salud mental mediante la actualización de normas técnicas, la ampliación de servicios comunitarios y la capacitación del personal sanitario.

Según explicó, la nueva unidad permitirá llevar servicios psicológicos y apoyo psicosocial directamente a comunidades donde históricamente el acceso ha sido limitado, garantizando atención con respeto, confidencialidad y enfoque humanitario.

Por su parte, el representante de ACNUR en Panamá, José Egas, señaló que la entrega del vehículo busca ampliar la capacidad institucional del país para ofrecer apoyo a personas que podrían quedar excluidas de servicios esenciales, al tiempo que fortalece la resiliencia y el bienestar de las comunidades.