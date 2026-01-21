Minsa ampliará horarios en centros de salud tras aprobación del proyecto de ley No. 19

Tras la aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley No. 19, el Ministerio de Salud (Minsa) planificará la extensión de horarios en los centros de salud que sean necesarios para garantizar una atención oportuna a la población, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Boyd Galindo explicó que esta medida responde al compromiso del presidente José Raúl Mulino de poner al paciente en el centro del sistema de salud, facilitando el acceso a los servicios, especialmente fuera del horario laboral regular.

Además, el ministro aclaró que el Minsa viene trabajando desde el año pasado en un esquema técnico y logístico para la implementación de horarios extendidos, el cual podrá aplicarse de forma más eficiente tras la aprobación de la iniciativa legislativa.

“Con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley No. 19, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el Minsa determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir adecuadamente los recursos del Estado”, señaló el ministro.

El funcionario precisó que la incorporación de nuevos centros de salud con horario extendido se realizará de manera progresiva, tomando en cuenta la disponibilidad de personal médico y administrativo, insumos, medicamentos y presupuesto.

Añadió que el Ministerio informará oportunamente a la población sobre las instalaciones que se sumen a este esquema, para que los ciudadanos conozcan a dónde pueden acudir en caso de urgencias.

Actualmente, el Minsa cuenta con 120 centros de salud a nivel nacional que operan con horario extendido, bajo un modelo ajustado a las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito, especialmente en zonas donde se requiere atención después de la jornada laboral.

Como parte de la planificación, el Minsa procurará que en cada región de salud exista al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, con el objetivo de garantizar un acceso más oportuno y equitativo a los servicios básicos de salud.